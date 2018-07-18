三洋空氣清淨機 守護爸爸健康

今年父親節為爸爸的健康把關，送上台灣三洋的高智能空氣清淨機，為家中帶來清新、健康的好空氣。（台灣三洋提供）

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中國時報
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台灣三洋的全新高智能空氣清淨機能夠在12坪至40坪的空間有效運作，為家中帶來乾淨的好空氣。（台灣三洋提供）
台灣三洋高智能空氣清淨機，內建感應器及液晶3段顏色背光顯示空氣品質，12坪至40坪都適用。（台灣三洋提供）

每年父親節送禮都要想破頭，其實永遠沒有其他能代替健康的身體，為老爸健康著想才是最重要的禮物，今年台灣三洋就為爸爸準備了全新的高智能空氣清淨機，不僅為老爸的健康把關，同時也守護全家人的幸福。

採HEPA H13醫療級濾網

面對日益嚴重的空汙問題，爸爸每天在外為了家庭奔波，回到家當然要享受到最新鮮、乾淨的空氣，台灣三洋的高智能空氣清淨機不僅獲得國家ISO認證，而且更有研發一系列高CADR值，訴求可高效去除PM2.5懸浮微粒、甲醛等危害人體的物質，並經過SGS實驗室認證檢測，為除菌率比99.9%更多的高效能空氣清淨機。

另外台灣三洋的高智能空氣清淨機採用HEPA H13的高效醫療級濾網，訴求能有效擋下PM2.5，再透過當中的金屬濾網、抗菌濾網、蜂巢式活性碳濾網共三層防護，以對抗粉塵、細菌、消除甲醛和異味，加上其銀離子、等離子抑菌，還有其專利的多風輪設計，能夠發揮超高CADR值，可同時大幅降低噪音值，為全家帶來健康的好空氣之餘，也能享受安靜的舒適環境。

3段顏色背光顯示 操作簡易

台灣三洋的高智能空氣清淨機還配有智能濾網的更換提醒，可精準的偵測到濾網的使用狀態及使用時間，以提醒用家需要更換濾網，而且其內建的感應器在偵測到空氣品質的同時，機身上的液晶顯示也會同步加上PM2.5數值的3段顏色背光，以顯示即時空氣品質，簡單的紅色代表警示、綠色代表良好的狀態，就算不懂科技商品也能簡單操作。

(中國時報)

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