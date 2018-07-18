2018年07月18日 04:10 中國時報 王鼎鈞

移民文學研討會在聖約翰大學舉行，我們都躬逢其盛，這件事情會寫在文學史上。二十世紀，因為政治和經濟上的種種原因，人類發生許多次大遷移，移民成為一個熟詞，移民文學也成了一門學問。移民好比一個大漩渦，今天在座的你我他，本來都是漩渦裏面的落葉，我們比別人幸運，今天能夠定，能夠靜，能夠安，能夠慮，能夠坐在這裡回憶自己的過去，關心別人的過去，思考共同的未來。

移民文學的範圍是甚麼，怎麼界定它，專家學者把這個圈子畫得很大，移民作家寫的，或者寫移民生活的，都包括在內。圈子大一些，研究的面就廣一些，格局就大一些，容易成一家之言。也有人說自從亞當夏娃失去樂園，人類都是移民，也有人說，美國是個移民國家，美國文學都是移民文學，這樣圈子又太大了，漫無邊際，很難成一家之言。現在所謂移民，指的正是你我這樣的人，通過移民局，到外國安家落戶。今天的移民文學研討會，正是為你為我量身定做，我們自己要把它看得很重要。

文學的來源是生活經驗，移民改變了作家的生活經驗，也改變了他的文學作品，多少移民作家都親身經歷這種改變，後來作品面目一新。對千千萬萬的人來說，移民是大割大捨，甚麼都丟棄了，文言文的說法，「深恩負盡，死生師友」。可是，作家流離，惟有文學丟不掉，文學始終留在他的血液裏，大難不死，必有文章，這個現象使我非常感動。移民文學就像一棵大樹，小說是軀幹，散文是枝葉，詩是花朵，今天的研討會，把這一棵大樹豎立在這裏，成為一道文化的風景，我們會聽到許多詩人、小說家、散文家現身說法。

這裡是北美，世界的一個角落，用華文寫作的移民結合了五個文學社團，他們的團員、把互相重複的人剔除了，大概是兩百多人。這些人、即使每個人每個月寫一篇文章，一個月也是兩百多篇，即使每個人每三年出一本書，一年也是七、八十本。這是一筆很大的文化資產。觀察文章的體裁，散文最多，詩歌第二，小說最少。本來文學的體裁還有一項是劇本，這個劇本指的是話劇劇本，話劇劇本可以供人閱讀，供人閱讀的作品才是文學，話劇沒落以後，談文學的人就不大提到劇本了，電影和電視劇的劇本不是給我們閱讀的，它是給演員導演演出用的，自然而然歸到戲劇裡面去了。這一場移民文學座談，過了今天還有明天，明天有專家討論戲劇。

中國的文學傳統裡面有一個重要的旋律，借用李陵的說法，「遠適異國，昔人所悲」。借用范仲淹的說法，「去國懷鄉，憂讒畏譏，滿目蕭然，感極而悲」。我們早期的移民文學沒有脫離這個旋律，移民的生活使人苦悶，使人憂傷，移民是淪落，是一種失敗。這樣好像比較有深度。移民文學的作者雖然在國外，他的讀者在國內，那時候，出國移民很難，多少人想走、走不了，這些國內的讀者，從移民文學裡面看見那些移民出國的人受苦受難，心裡也高興。文學作品想要受歡迎，有一個祕訣就是滿足大眾幸災樂禍的心理。

後來，中國移民的人口結構改變了，除了政治理念移民以外，還有商業移民，他出來投資發財，還有生活品質移民，加州的陽光空氣好，還有學術環境移民，哈佛的電腦和望遠鏡最先進。也有文學移民，他要找新題材，所以去過一種新生活。移民不再是身不由己，而是生活規畫，人往高處走，移民是一種提升，這時候，那種垂頭喪氣、奄奄一息的移民形象出局了，出現了一批強人，能征慣戰，也出現了幸運兒，心想事成。這時候，國內讀者的口味也改變了，英雄崇拜，喜歡跟成功的人握手，再說出國也容易了，做個白日夢自己一步跨出去見賢思齊。文學作品要受人歡迎，還有一個祕訣就是引人想入非非。

移民是人生的重大的挑戰，迎接挑戰，人的生命像火一樣燃燒，對生活有新的認識，新的領悟，如果他是作家，對寫作也產生新的熱情，移民縱然失敗，寫作必定成功。今天移民文學的作品那麼多，我們讀到的又這麼少，不知道裡面有多少好東西，好比不知道深海裡有多少珍珠。有人說，移民文學甚麼時候出現杜甫？甚麼時候出現莎士比亞？別忙，文學藝術的成就，當代人不能評定，杜甫、莎士比亞活著的時候也沒甚麼了不起。將來，移民文學會有幾個人物典型，成為萬古常存的活口，會有幾個故事，成為中國代代相傳的掌故，會有幾首詩，成為中國的國風。今天，有這麼多移民作家還在寫，很好，他們寫得很認真，很勤快，更好！當代人能做的，是鼓勵他們，幫助他們，保存他們的作品，留給後代的人去選擇。聖約翰大學開這個研討會，就是鼓勵我們。

我們用中文寫中國移民，寫給中國人看。在我們之外，還有一些作家用英文寫中國移民，寫給美國人看。其中有幾位，也許五位，也許六、七位，他們的書有中文譯本，他們跟中國社會也有很多牽連，這些人我知道，各位也知道。這方面還有一些作家，也許十位，也許二十位，他們比較年輕，中國社會既沒見過他的書，也沒見過這個人，這些人、各位有人知道，我不知道。有人說他們是第二代、第三代移民，有人說他們已經不算是移民，可是他們寫中國移民，而且，據說，沒有脫離中國人的眼睛，中國人的心情。這些人是中國移民文學的另類，美國移民文學的正統，希望我們中間的佼佼者有人向他們招手，大家也許不能同聲相應，仍然可以同氣相求。

我是一個好移民，今年九十三歲，生活費、醫藥費都不需要政府補助。但是我是一個很差勁兒的移民作家，四十年了，寫移民的生活，只有一本散文。用蠶吐絲比文學創作，我移民的時候五十一歲了，是一隻老蠶，要找地方吐絲結繭，蠶到了要吐絲的時候就不吃桑葉了，移民生活沒能夠成為我的文學營養。對一個作家來說，這是件糟糕的事情。今天要我講話，無非是拋磚引玉。謝謝各位了。

(中國時報)