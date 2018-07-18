2018年07月18日 04:10 中國時報 郭強生

記得那是五月的時候，離現在卻像是很遠的記憶（記憶中一到了夏天，便是要赴考場的那種淒涼）。高三的學長們抱著書。東坐一個，西坐一個，把校園點滿了。沒想到，自己已經不知不覺地踏進這種生活裡。柳宗怡然自得，抱著書的樣子，總是一番在吃零食的氣象，眼睛瞟瞟課本，偶爾瞟瞟教室外，他則在走廊上，對他招呼地笑笑。

柳瓏和柳宗對他來說，是兩個集合；而他們兩姊弟又自成聯集。是在疑心，於是有了鬼，他自認為他無能力處理自己這樣的一種生活，因為他一直是個長不大的小孩。

九月的暴雨依舊稀奇，四周水瀑傾瀉，困死了一堆周六午後無處可去的人。說是念書吧，大家卻是親得很，搬了椅子坐成一圈。柳宗人緣是很好的，大家和他嘻嘻哈哈的熟悉，是他和柳宗平常欠缺的。聽著一些笑話，實在有趣。九月，還剩三百天。有人這麼說。

一陣雨過後，他奔至走廊上，望見遠遠的景物，像是畫裡的一筆水墨，溼得恰到好處。陽光一片片貼上金磚，亮麗的好景象。他要柳宗出來嗅嗅雨後的味道。進得教室，一片氤氳，柳宗淡淡地叼著一根菸，欲笑還休地抽了幾口。沒人理他，他愕愕地站在原處。

沒事。一整個下午沒事。柳宗和他六點鐘出校門，他沒有回家的意思。「去我家坐坐？我爸媽今晚都不在。」

那柳瓏呢？該是在家了。屋子裡熱門音樂通天響，一推開門，柳瓏和另一個男孩子盤坐在地上，想是她同學，穿著是制服，中分的長頭髮。兩人一起抬頭。「宗宗，我們吃過了！」柳瓏笑得平和：「小霖，今天和柳宗過得還好？」

「好！」他應了一聲。挨著柳宗，有菸味未消。柳宗不把他當外人，鍋碗盆瓢放了一桌剩菜，就他二人對啄。前廳是柳瓏輕輕的笑，和一個陌生的聲音，沉沉地說話。他想把柳宗放下，趕去前廳和柳瓏會合。

幫著收拾了碗筷，四個人前廳坐著。柳宗看報，那二人放唱片，他則是定定地望著柳瓏。「妳為什麼把頭髮中分了呢？」他問柳瓏。

「這樣好看嘛，小鬼！」沒想到那男孩，撩撩自己中分的頭髮代答。柳瓏面有不悅，嬌嗔幾句。

柳宗柳宗，你姊不能這樣對我──他心想。柳宗柳宗，今晚這裡有四個人，四個人哪，我們從來只是一對一的。柳宗，我該告訴你，那一夜，河邊，有風，我和你姊走了好長一段，在夜裡，你姊的笑容像月光，你姊的聲音在電話裡像銀鈴……。

他慘慘地支著頭，望望柳宗，對方該算是給了他善解人意的一笑，他至此再也不打算把一切告訴柳宗了。

門外的音樂不可能停的，房間裡就是柳宗的味道，他的書桌、書架、書櫃子，他的衣服，他的床。「你有菸嗎？」他開口便想驚人，柳宗反倒是還他一個默然的神色，他只好住口。「柳宗，你有沒有交過女朋友？」

問題當然是很傻，柳宗點點頭。他知道這個周末注定要在房間裡蹉跎了，就他和柳宗。

那是他對夏天最後的記憶。九月的晚上，銀河醉人，他卻好像再也沒有了牽掛。（本連載完結，本文選摘自《作伴》三十周年經典復刻版，麥田出版）

(中國時報)