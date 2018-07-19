含淚長大 上萬娃娃戶長

2018年07月19日 04:10 中國時報 張理國 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

內政部統計發現，全台有1萬1638位，未滿18歲，即已承擔「一戶之長」的娃娃戶長，他們可能是家長病故的弱勢兒童，及尚未領有身分證的外配、陸配單親撫養的兒女，或是跨學區就讀的小孩。官員表示，戶長負有一定法律義務與責任，「小戶長」無足夠能力履行，可能陷兒童於高風險。

在戶政統計上，「娃娃戶長」是一奇特現象。《戶籍法》並未限制戶長年齡，只要具有戶籍者都能擔任戶長，因此過去曾有不滿1歲的嬰兒當戶長。

家庭遭變故 姊姊養2個妹妹

台中市龍井區的張姓3姊妹，父母早年離異，由父親扛起家中生計，未料，父親罹患肺癌去世，戶籍只剩3姊妹，台中市社會局介入關心，3姊妹不希望被拆散，還做手工香皂增加經濟來源，最後由未滿18歲的大姊登記為戶長，成了未成年的小戶長。張家大姊當起小戶長，為2個妹妹撐起遮風避雨的保護傘，社會局派社工員協助申請急難救助，並輔導申請低收兒少津貼。很多愛心民眾也捐款挹注，為妥善管理善款，社會局輔導以信託方式管理，確保3姊妹生活不會發生困難。

台北市啟明學校的一名學生則因父親罹病早逝、母親再婚離家，國中時即被迫成為「1人戶長」。新北市的小惠9歲時父親外遇，與印尼籍母親離婚，爸爸帶走所有財產，還把戶籍一併遷走，棄小惠跟母親不顧，母親當年遠嫁來台，尚未取得我國籍，讓小惠被迫升格當「戶長」，母親在區公所協助下先取得定居證，後來拿到身分證，小惠才將戶長身分還給母親。

贏在起跑點 都市小戶長多

至於在都會區的娃娃戶長，多是父母為了讓小孩「贏在起跑點」所致。於台南市執業的呂醫師，覺得居住地學區內的小學不符合理想，決定讓孩子就讀東區某明星國小，多年前即在該校學區購屋，並把孩子的戶口遷過去，但未實際居住。本來妻子也跟孩子同戶籍，之後因故遷出，只剩孩子設籍該處。

另外，內政部亦發現，全台每年至少有超過2000位「黑戶嬰兒」，未依規定在60天內申辦出生登記，其中約100多位新生兒是找不到父母、甚至下落不明，必須加以協尋。

內政部表示，從2013年～2017年，平均每年約20萬4000名新生兒出生，但是逾2000位未依規定辦理出生登記，多數是家長因故遲報，但在依法催告後都會來辦理登記，但也有找不到父母，或連新生兒都下落不明，戶政單位會逕為登記，這類個案平均每年約100多位。

沒有報戶口 年增2000黑嬰兒

為保護兒少權益，內政部自2004年起已與衛福部建立跨機關合作機制，若發現有逾期未申辦出生登記的新生兒，戶政事務所會派員實地查訪，如發現產婦及新生兒行蹤不明，將主動通報警政及社政單位進行協尋，並由戶政事務所每月定期將逕為出生登記的個案資料，傳送衛福部社家署6歲以下弱勢兒童主動關懷個案管理平台，由社政單位接手處理。

(中國時報)