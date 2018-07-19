兩岸關係難好轉 陳明通華府重批陸

2018年07月19日 04:10 中國時報 羅印冲 、 劉屏 ／台北─華府報導 ／台北─華府報導

兩岸關係僵局無解，大陸在國際上增強施壓力道，陸委會主委陳明通昨在華府「兩岸關係的機遇與挑戰」國際研討會致詞時批評大陸，打壓台灣的國際生存空間，導致兩岸敵意螺旋不斷上升，「中國大陸逐漸在國際社會銷溶中華民國主權」。

強調尊重九二史實

不過，陳明通也重申蔡政府根據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》和其他相關的法律，處理兩岸事務，並尊重1992年兩岸會談的歷史事實與求同存異的共同認知，推動兩岸關係和平穩定發展，「我們的立場一貫而堅定」。他在受訪時則說，我方善意不變、承諾不變、不會走回對抗老路，也不會屈服於壓力。

陳明通16至23日訪美，期間除了在華府參加陸委會與美國傳統基金會共同舉辦的研討會並發表演講，還規畫拜會美方官員及智庫。陳也是蔡政府上台以來，首位赴美國華府演說的陸委會主委，值此兩岸情勢嚴峻、美方頻打「台灣牌」之際，引起兩岸各界關注，大陸方面也密切觀察。

批對岸破壞台海現狀

陳明通演說後受訪說，他的演說有很多意涵，「相信具有歷史感的人都可以從中解讀我們從中所釋出的善意」，大陸方面非常聰明，可以了解台灣在其中所釋出的善意。

大陸外交部發言人華春瑩昨回應表示，大陸對於美台官方交往問題的立場明確一貫，堅決反對美台任何形式的官方往來。她並強調，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理台灣議題，以實際行動維護中美關係大局。

陳明通昨演說強調「民主自由是發展兩岸關係的重要基石」。他指出，中華民國不可能以讓渡主權換取虛幻的和平，民主台灣下的2300萬人民，更不可能把自己命運交付給對岸非民主體制來決定。

他提到台灣的戰略重要性。台灣位於太平洋第一島鏈特殊位置，具有重要戰略地位，尤其隨著冷戰結束，中國大陸崛起所形成的區域權力競逐態勢中，台灣正為此提供了緩衝屏障。

籲各自尋求內部共識

對於兩岸，他認為北京無法面對中華民國的存在，導致兩岸僵局一直無法解決。更在其所謂「一中原則」下，諸多對台軍事外交脅迫或「融台政策」，都是以軟硬兩手策略，加速破壞台海現狀，意圖造成不可逆轉的結局。他強調，中華民國政府捍衛國家主權與台灣尊嚴的立場堅定不移、也不會靜默不語。

陳明通並特別感謝美國對台灣的支持，他說，台美友好關係奠基於雙方擁有共同的民主價值與信念，以及對區域戰略安全的共同利益。

至於未來兩岸關係努力方向，他提出幾點意見：雙方先有改善兩岸關係的決心；各自尋求內部的共識與意見；停止對台傷害的言論與作為；進行務實溝通對話。我方願在不設政治前提與不拘形式、不限地點下，促成兩岸對話與溝通，並進行可能的風險管理。

(中國時報)