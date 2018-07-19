文大周邊包租代管 全遭封殺

2018年07月19日 04:10 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

針對大群館爭議，北市議員王欣儀爆料，柯市府已發函否決文大山仔后包租代管申請案。（本報資料照片、范揚光攝）

文化大學大群館無法作學生宿舍，讓400多名文大學生住宿成問題，北市議員王欣儀要求市府以包租代管解套。她18日踢爆文大周邊16戶包租代管案全遭否決，質疑市府為預防大群館通過包租代管審查，痛下殺手全面封殺，抨擊市長柯文哲人前假好心釋出公宅，背後猙獰不堪。北市都發局回應，退件是因房間格局不符，與大群館無關。

7案未過 通過9案遭撤銷

大群館被市府認定違規，數百學生面臨無屋可住，王欣儀說，大群館事件發生前，包租代管業者將文大附近9戶送市府審查，1周內全通過，結果大群館事件後，7戶送件後遲未過審，反在7月9日接到市府發函不通過，甚至連先前已通過9戶也被撤銷。

王欣儀表示，她要求市府包租代管解決學生住宿，業者也願意協助，結果市府卻以公宅給學生做宿舍，甚至為打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，封殺文大周邊其他包租代管案，讓文大宿舍案雪上加霜。

她痛批市府推動2200戶包租代管，目前媒合僅314件，執行率14％，沒達標卻處處蠻橫卡關，質疑柯市府打假球，完全選舉考量，造成房東空屋、學生無處可住、業者虧損多輸局面。

對此，都發局住宅企畫科長吳名秋強調，16件送審案經審查、複查室內空間照片，有分租疑慮不符包租代管規定，所以先退件待重審，標準皆按以往程序，與大群館無關。

王欣儀不滿表示，包租代管租賃契約僅告知承租人，未經業者或房東同意不得分租、轉租，但只要經業者或屋者同意，市府有何權力說不行？退件理由無法說服人。

藍綠黨團 要柯8/13說明

大群館事件引發爭議，凸顯北市公宅、包租代管和學生宿舍規畫等問題，北市議會藍綠黨團昨政黨協商，決定8月13日安排專案報告，要求柯文哲說明。

(中國時報)