韓國瑜攻勢猛 陳其邁冷處理

2018年07月19日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

南台灣豔陽高照，但高雄市長選情似熱不起來。國民黨韓國瑜頻頻用Line、直播等文宣空襲，外加菜市場拜廟深入基層奇襲；面對韓的猛烈攻勢，陳其邁也有老主意對應，冷處理加堅壁清野，硬是不讓選情熱起來。

未提名前，韓國瑜就以國民黨市黨部主委身分走基層，找議員拜碼頭。提名後，號稱地表最強賣菜郎的韓國瑜，一定要到他最熟悉的菜市場。

地方人士說，韓國瑜到菜市場，根本就像回家，雖然頭禿也稱不上俊俏，但聊起歐巴桑們最關心的菜價，比任何人都懂。

最近，韓的女兒擱下學業自加拿大返台，要陪老爸打選戰，找來20出頭的年輕人，一起在熟悉的網路世界打拚。啼聲初試，9天在Line官方帳號衝破13萬粉絲，還開直播，韓老爹親自教做菜，網路聲量扶搖直上。

陳其邁挾中央執政及高雄執政20年優勢，對韓的空襲與奇襲視而不見，完全相應不理。

謝系菊系20年執政紮下厚實根基，議員、黨部、各社團系統全面啟動，一場接一場的傾聽之旅，陳針對地方需求說政見，地方意見領袖大力向支持者推薦陳，就是一場場的動員操兵演練，有那個區里來的人不夠，組織就即盯上補強。

執政優勢更成陳其邁最有力後盾，總統府祕書長陳菊要求市府團隊全力支持，近些日子來，陳其邁幾乎都適時又巧合出現在市府首長行程活動，甚至中央要員南下高雄送出政策牛肉，也有陳的身影。

(中國時報)