國民黨邀馬說明三中案 吳指非為某人背書

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中國時報
／台北報導

國民黨中常會昨邀因「三中案」遭起訴的前主席馬英九出席，說明出售過程。主席吳敦義致詞強調，邀馬到中常會說明不是對抗哪個機構，也不是為某個人背書，只是公允客觀檢視過去「三中」處理過程是否妥適。

馬英九強調，當年他身為黨主席，絕沒有賤賣黨產，每個決定都是基於對黨最有利判斷！當時中常會也都給予他最大支持。

馬表示，國民黨不是企業，他每個決定都符法律規定，也都是為讓國民黨再次執政而努力。他爆料，當時時空背景下，執政黨千方百計阻撓黨產出售，甚至某財團人士被叫去罵到哭。

馬說，特偵組當初簽結，就是認為華夏持中視股權總淨值7億多，但買方花8億9250萬元，並無賤賣。北檢稱定罪證物的上百片光碟，是無數次內部會議記錄。北檢公布錄音和譯文斷章取義，只選擇性截取對其有利文字。

多位中常委發言相挺，姚江臨挺馬說，「連媽祖婆也相信你不會貪汙」；黃昭順表示，因馬關了前總統陳水扁，如今民進黨「報老鼠冤」；馬強調，國務機要費是2006年扁任內就有檢察官在辦，「不是我關他」。

至於傳馬主動要求赴中常會說明，吳敦義解釋，他上周與副主席曾永權到馬辦祝賀馬生日，也針對北檢起訴馬交換意見；基於馬是前元首、前主席，應有向全體中常委說明的機會。

(中國時報)

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