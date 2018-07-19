新聞透視－冰火之戰 看誰捲起千堆雪

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中國時報

這是場冰與火的PK戰！地主隊陳其邁磨劍12年，面對客隊韓國瑜落地開跑11個月，陳冷韓熱，鮮有火花；只是，陳能冷多久？韓能再熱多久？距大選尚有4個月，但捲起千堆雪總在最後。

十年風水輪流轉，20年，轉兩回了，高雄早人事全非，老議長陳田錨今年辭世，曾經叱吒風雲的高雄陳王朱三大家族走入歷史，也象徵國民黨與地方山頭唇齒相依的過往不再，連餘溫都無存。

僅存的小山頭與地方派系力量式微，或在兄弟鬩牆內耗中殆盡，或被綠色鐵騎悄悄無聲踏成小丘，甚或依附綠色執政的恩典苟延殘喘。

放眼望去一片綠意，是韓國瑜的困境卻也是轉機，沒有過去國民黨地方派系恩怨包袱，草鞋瑜輕快的腳步，穿梭基層，放聲說話，無禁無忌，仗義多是屠狗輩的草根魅力，令基層頗有感。

縱然外界質疑韓國瑜是空降不瞭解高雄，確實比謝長廷陳菊晚來20年也是不爭事實，但勞工城市裡，在地有幾人，只是先來後到。

陳其邁以逸待勞，善用綠色執政20年奠下紮實基層組織，並敦請曾為陳菊操盤，逆轉勝擊敗黃俊英的操盤手趙文男，掌市黨部主委兵符，透過一場接一場傾聽之旅，深入各區鞏固基本盤。

對藍軍頻頻空襲，不論韓國瑜的話語，或網軍強攻，陳其邁完全充耳不聞、視而不見，連同框都盡可能避免。

不過，陳其邁看似占盡地利人和優勢，有如吳宇森監製武俠大戲《劍雨》男主角，忍辱負重，拿出埋藏多年寶劍，再戰江湖。12年磨一劍，理應無人攖其鋒，但寶劍卻因中央政績不彰，使起來沉甸無比。

兩軍交戰迄今，不論韓說賭盤讓票從30萬縮為8萬，或陳秀民調高談大贏20趴，對各自支持者而言，都不過是吹口哨壯膽。風水輪流轉邁入第三回合，幸運之神會眷顧誰猶在未定之天，一夕可翻盤，何況還有4個月。

(中國時報)

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