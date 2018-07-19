外宿生嘆 成政治惡鬥受害者

2018年07月19日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

北市議員王欣儀發現，北市府近期發函通知包租代管業者，否決文大山仔后全部申請案，導致承租生恐另覓住處，文大外宿生認為，校區地處偏僻，住宿空間少且租金高，若因政治紛爭導致學生無處可住，感嘆：「受傷的是我們！」

針對王欣儀指控北市府只顧選舉鬥爭，有文大教職員表示，事涉市府權責及認定，文大不便表示意見，但盼能以學生居住權益為優先考量。

文大一名政治所博士生說，學生看得很清楚，就是政黨與選舉惡鬥。以文大大群館為例，平均1學期住宿費1萬8000元左右，相較校外私有套房，價格便宜許多，因此在校生多積極爭取留在校內住宿。

該博士生提到，校內住宿空間有限，加上文大在陽明山交通不便，不只外地生想申請，連住北部學生也有需求，申請者眾但宿舍與床位有限，不少外地生只能選擇外宿。

另一政治系徐姓女畢業生說，文大住宿空間不足，校方基於保障學生，能有更好的就學環境與居住安全，因此在校園附近委外承租宿舍再轉租學生，如大群館；而學校對外承租是否有問題，或市府在用地認定用途，都不該淪為政治操作及炒作議題，這已傷害教育本質，到最後「受傷的是我們」！

針對文大宿舍案延燒，教育部回應，將針對大專院校學生宿舍供需、住宿品質進行調查，並研擬優先協調大專院校就自有校地新建學生宿舍，或利用現有校舍改建學生宿舍。教育部強調，將盡速完成學生宿舍盤點調查，並跨部會溝通，協助學校提升宿舍品質。

(中國時報)