杜絕黑戶寶寶 民間協助追蹤

2018年07月19日 04:10 中國時報 張理國 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

內政部公布每年超過2000名新生兒未依規定辦理出生登記，沒有身分證的黑戶兒童案例屢見不鮮。圖為過去戶政展覽中，展出的舊式國民身分證。（本報資料照片）

內政部公布每年超過2000名新生兒未依規定辦理出生登記，以及全台有超過1萬多戶「小戶長」，雖然這些數據並不代表家庭有問題，但東海大學社工系副教授彭懷真說，只要黑戶寶寶及「小戶長」沒有進到兒童照護網路中，就無法杜絕桃園「曹小妹」事件及北市「8歲女童8公斤」的悲劇事件。

未持續協尋恐成社會隱憂

虐童致死事件頻傳，顯示我國在兒少保護工作上，猶有未盡完善的黑暗角落。依據內政部掌握，每年因為不同理由，找不到生父母及新生兒的事件，平均1年約100多件，真正有問題的「小戶長」所占比例也不高。但彭懷真認為，這些個案若未持續協尋追蹤，除了悲劇事件，也可能釀成社會隱憂。

彭懷真表示，台灣每年平均有8000個非婚生的新生兒，其中有可能產生「小戶長」及黑戶寶寶，進而產生社會悲劇事件，他建議在社會安全網中，政府應特別關注有別於危機家庭、一般家庭外的「脆弱家庭」，建議政府可將目前風險還沒有那麼大的中度風險家庭，委由民間組織，像是兒福聯盟、家扶基金會等團體提供協助追蹤，避免產生問題。

應限制18歲以下擔任戶長

彭懷真也建議，為了避免各種理由產生的「小戶長」問題，可透過《少年事件處理法》主動進行處理，也可以修改《戶籍法》，限制18歲以下擔任戶長。

國民健康署監測研究組簡任技正施靜儀表示，對於新生兒出生「通報」的規定在兒少法明訂，接生的醫療院所必須開立出生證明給家長，並在7天內上傳網路通報系統，若有疏漏，將會對醫療院所開罰且也會定期比對出生資料，也就是說，即使父母沒有為新生兒報戶口，內政部還是可以掌握出生事實。

接生醫院須上傳出生資料

衛福部社家署署長簡慧娟則表示，社家署有「6歲以下弱勢兒童主動關懷個案管理平台」，成立的目的就是為了預防孩子被虐待、失蹤、遭父母毒手殺害或是沒有被好好照顧。一旦沒有進入幼兒園或是送託保母者，或父母持續沒有替孩子做出生登記，將成為內政部戶政司通報的對象，會開始啟動篩選、關懷程序，層層篩選，包含沒有按時預防接種、或是父母忘記出生登記等，就屬於無效個案，每年平均有6成是無效個案。

(中國時報)