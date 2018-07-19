只差2天 馮媛甄小孩險成黑戶

2018年07月19日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

黑戶兒童案例屢見不鮮，甫升格當人母的藝人馮媛甄，也因不知道小孩出生後60天內要申報戶籍的規定，險讓孩子變成黑戶，直到第58天接到社會局關切電話，懷疑她家庭需要協助，「如果再不報戶口，我們會來了解一下」，嚇得馮媛甄趕緊補報。

台中36歲王姓女子從小被四處寄養，因為沒有身分證，就醫時就借朋友的健保卡，遇到警方臨檢也謊報他人身分證矇騙，直到2016年5月臨盆時因謊報友人身分，卻逾期未幫出生兒報戶口，導致友人被催告，36年的黑戶生涯才曝光，在戶政事務所人員協助下才順利取得身分證。

雲林縣蔡姓男子和張姓女子同居，2010年間因詐欺案被通緝，且於2010年、2013年生下2子，雖有通報出生，但經戶政機關多次通知仍未申報戶籍，導致2個孩子變成黑戶兒童，不但未接受過疫苗接種，年滿8歲的長子也無法就學，只能隨父母四處躲藏。雲林檢方今年以通信科技辦案手法，遠赴高雄逮捕蔡和張，救出並安置這對可憐的小兄弟。

北市1名13歲少女因父親曾背負百萬債務，怕拖累孩子而未替她報戶口，導致少女成為黑戶，無法享有健保、國民教育等資源，但少女父親仍每個月掙錢讓孩子上安親班，學習注音、國字、算術等課程。

少女去年5月向爸爸表示「想去上學」，爸爸只說了「再看看」，少女說服父親學校很好玩，還有很多好朋友，懇求「媽媽也希望我和表姊一樣有好的學歷」，才讓父親心軟，決定幫她報戶口，結束少女的黑戶生涯。

新北市詹姓男子10年前和1名越南籍女子生下「小寶」，因2人沒有婚姻關係，小寶生母卻已在越南有婚姻關係，10歲的「小寶」無法申辦戶籍而淪為「黑戶」，今年1月法院判決他與生父間親子關係存在，詹男持判決至戶政機關申報戶籍，但被戶所要求須前往外交部駐越南辦事取得相關證明文件才能申辦，導致「小寶」至今仍無法取得身分，成了幽靈人口。

(中國時報)