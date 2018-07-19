徐國勇「幽靈人口該抓就抓」

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中國時報
／台北報導

每逢選舉幽靈人口即蠢蠢欲動，內政部長徐國勇昨接受廣播專訪時說，幽靈人口該抓就抓，內政部會提供戶籍資料，協助檢方調查。

每到選舉年，部分縣市突然湧入遷入人口現象。徐國勇說，幽靈人口會讓投票的不正確性增加，只要人口異常增加，政府就會去觀察，依有無居住事實、有沒有工作等客觀條件進行調查，幽靈人口不是一句「人民有遷徙自由」就可以交代過去。

徐國勇表示，處理幽靈人口是檢察官會去調查，但內政部會提供資料來配合檢察官的調查。

正在參選金門縣長的藍委楊鎮浯呼籲檢調，應針對為了選舉或利用金門福利而遷入的幽靈人口從嚴查辦。

楊鎮浯也指出，由於金門縣福利好，確實有些不住在金門，也不是本地人出身的人，刻意把戶籍遷到金門，對於這些其實不住金門，對金門也沒有貢獻的人，戶政機關應該落實人口查察。

民進黨立委許智傑說，有些候選人為了勝選，都會用遷戶口這種撇步，尤其是在愈偏鄉地區，現象愈顯著，要杜絕每逢選舉就出現的幽靈人口，最重要的是需要戶政機關與警政機關加強橫向聯繫，確實做好戶口普查，只要有認真去做，一定可以揪出「幽靈人口」。

各地檢警已受理多件選舉案件和幽靈人口情資進行過濾調查。檢察總長江惠民18日表示，最高檢「查察賄選及暴力督導小組」至6月底，全國檢察機關共受理171案、270名被告，其中，賄選部分以村里長、鄉鎮市長各28案最多，分別是29名及37名被告，暴力部分以直轄市市議員9案、11人最多，其次是村里長8案、24人。

(中國時報)

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