女移工與台男產子 寶寶無名無分

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中國時報
／綜合報導

台灣黑戶寶寶過去以婚外情生子不敢報戶口為大宗，近年來，隨著外籍移工多，女移工與台男露水姻緣產子，父不理、母產後返國而成為黑戶寶寶主要成因。高雄市與桃園市民政局官員均表示，黑戶實在不好查，幾乎都是當事人到了不得不的地步，才會向戶政所申報。

4年前，黃姓男子與逃逸的越南女移工交往生下1女，黃男把女兒丟給阿公養，隻身到台北工作，生母則被查獲遣返，又因在越南已有婚姻，根本不敢承認這段婚外情。

眼見可愛的孫女成長，阿公開始憂心沒有戶口，於是到高雄楠梓戶政所求助，碰上熱心的戶政人員不忍女童淪為黑戶人口，前後花了3年，處理國內外公文書信往返，女童終於從「黑戶寶寶」成為「台灣之女」。

桃園市也曾有一名阮姓越南籍女子，到台灣工作後，結交一名台灣籍男友後生子，同樣因為她在越南有婚姻關係，既怕台灣男友知情，又不敢告訴越南的老公，遲未幫小孩報戶口。

直到小孩2歲多，面臨要上幼稚園及就醫等問題，阮女擔憂小孩生活沒有保障，走投無路到戶政事務所求助，在戶所人員循循善誘下，她終於和越南丈夫提出否認之訴，並以小孩和台灣籍男友DNA鑑定，循法律途徑提出婚姻狀況證明報告，才終於讓小孩獲得台灣戶口。

戶政人員指出，過去常見案例大多是婦女離家婚外情生子，或老公外遇生子而不敢申報，直到孩子要入學前才不得已求助；近年隨外籍移工增加，台男與外籍女移工的露水姻緣產子，孩子淪為黑戶寶寶的案例愈來愈多，已居黑戶寶寶成因之冠。

(中國時報)

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