全球隱形人口11億 活在疾病和貧窮下

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中國時報
／綜合報導

台灣每年有超過2000名新生兒未在60天時限內完成出生登記。根據外媒報導，世界銀行（World Bank）在去年下旬公布統計指出，全球有超過11億人「不存在」，原因是沒有登記身分證明。這些「隱形人口」大多集中在非洲和亞洲。因為他們在沒有身分證明的情況下過活，顯示全球有眾多人口未能因此享有健康及教育服務。

外媒也指出，統計顯示世界上有大量人口的健康和教育資源被剝奪，其中的共同點包括貧窮、流行病盛行、歧視、或武裝衝突頻繁。

據由世界銀行集團的發展標識（簡稱ID4D）倡議編制的ID4D全球數據庫，提供沒有合法身分證明的個人數量的全球估計指出，隱形人口中有超過1/3是沒有出生證明的兒童，他們活在暴力或是人口販賣的陰影下。

此外，政府政策因素也會加重隱形人口的問題，許多父母害怕受罰而不報戶口，而許多未婚懷孕或強姦誕生的孩童，其父母擔心被歧視而隱瞞。

身分發展計畫經理德賽（Vyjayanti Desai）表示，發展中國家的人民與政府之間距離非常遠，需耗費許多時間往來。以祕魯亞馬遜河周圍的居民為例，他們就必須花5天的時間才能到達行政部門，也因此較難去申請出生證明。

目前經由科技幫忙，能通過數位化的出生登記技術解決隱形人口問題，不僅可讓兒童得到身分，還能將數據提供給政府。而國際培幼會於2005年發起一項「每位兒童都算數」的運動，迄今成功為至少32個國家的4000萬名兒童登記身分。

(中國時報)

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