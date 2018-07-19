中央別閉眼 反深澳新北提訴願

新北市府18日委託律師團，就深澳電廠環差過關案，向行政院提出訴願。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修、／綜合報導

「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異分析報告過關，新北市府決定自我救濟，18日委託14名律師組成義務律師團，將訴願書封緘送至環保署。環保局長劉和然呼籲台電及中央「不要閉上眼睛、關上耳朵、蒙蔽事實」，應撤銷深澳電廠環差，回歸理性專業評估，不要輕忽新北市府捍衛市民健康決心。

捍衛市民健康 不能讓步

劉和然強調，國民、事業及各級政府應共負環境保護義務與責任，新北市府選擇與人民站在一起，籲請環保署副署長詹順貴不要急著下指導棋，也不要急著當台電發言人，「對於詹副署長，我已完全不抱任何期待了」。

劉和然說，深澳電廠環差案過關有3個重要日期，第1是3月14日環保署環差審議會議投票8比8時，由過去自詡為環保鬥士的詹順貴投下贊成票，這一天環保已死；第2是台電5月9日補充報告遭環評委員質疑，才提供包括生態調查等詳細資料，刻意隱藏資料不給委員，心態可議；最後是6月28日環差案正式公告前，經濟部及台電仍可審慎思考是否重做環評，卻罔顧人民的想法而逕行公告生效。

哪有乾淨的煤 蒙蔽事實

劉和然籲請台電及中央不要「閉上眼睛、關上耳朵、蒙蔽事實」，因為閉上眼睛看不見燃煤汙染、看不見國際淘汰燃煤電廠趨勢，也看不見民眾對空氣品質的要求；關上耳朵聽不見學者專家建議與呼籲、聽不見地方擔憂與民眾怒吼；蒙蔽事實會自我麻醉、蒙蔽良知，才會有「乾淨的煤」、「電沒有不夠，只是剩不夠多」的荒謬說法。

委任律師陳憲政表示，深澳電廠環差會議未充分評估與討論新北市府提出的空汙、健康及生態影響等證據，會議程序也存很多瑕疪，且電廠卸煤碼頭位處依法不得開發的瑞芳保育區內，海底下有10個籃球場大的珊瑚礁，台電卻稱會將珊瑚礁移植復育，但現實上至今無移植成功案例。

反深澳燃煤電廠自救會表示，新北市政府啟動行政訴願程序，代表居民與地方政府不約而同向「球員兼裁判」的環保署提起訴願，對市府表示感謝，也對中央各單位漠視偏鄉權益深表遺憾。

(中國時報)

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