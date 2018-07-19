種電一窩蜂 農地非農用被追稅

2018年07月19日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

一般農地種電，若農地非農用，農民面臨被課徵地價稅，若移轉還要課土地增值稅。（周麗蘭攝）

農地種電幾年來成為風潮，種電鼻祖屏東縣成為農業縣的經濟轉型指標，但最近農民發現會被追稅，才驚覺種電不是萬靈丹。雲林縣府表示，在一般農牧用地（非不利農業經營地區）設置再生能源設施，因非農地農用，確實會被課地價稅，土地租賃契約也會被課綜所稅。

屏東縣傳出農民後悔租地種電會被課徵地價稅、移轉時要繳土地增值稅，而且綁約20年。雲林縣府近年也大力推廣綠能，農漁民都躍躍欲試種電賺租金。

雲林縣農業處解釋，雖然都是農田「種電」，但法規上分為兩類，一是不利農業經營區種電稱為「綠能」，免課徵地價稅；二是在一般農地設置再生能源設施，稱為「太陽能光電」，因農地非農用，要課地價稅。

農業處表示，會發生爭議的主要是在一般農地設置太陽能光電設施，必須通過《非都市土地使用管制條例》的容許使用審查，通過後還要繳納農地變更使用回饋金，每一筆土地申請案核准太陽能設施上限是660平方公尺（約200坪）。

農業處說，早期斗六市、林內鄉、莿桐鄉有不少農民租地給光電業者種電，縣府後來發現未種電的區域變成蛇鼠窩，維護農地農用原則下，近1、2年來已沒核准過一般農牧用地種電申請案。

針對屏東縣農民種電被課徵地價稅事件，雲林縣稅捐處也表示，縣府建設處與農業處將提供種電清冊給該處，針對原本田賦免課稅的農地若種電，將前往實地勘查，屬實將改課地價稅。

雲林縣府人員分析，不論是哪一種土地種電，包括不利農業經營地區，租金所得都可能被計入綜合所得稅，已提醒縣府綠能辦公室要對農民說清楚。

農委會為配合國家綠能政策，根據雲林縣二期稻作休耕資料畫設1219公頃農地為不利農業經營區，縣府列為「綠能專區」，不少農漁民地主期待出租種電，去年引發太陽能光電業者與養殖業者搶地，養殖業因承租魚塭的租金較低不敵而數度抗議。

(中國時報)