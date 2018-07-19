新聞透視－綠能大補帖 稅賦問題別打馬虎眼

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中國時報

農業產值低，不只農地、埤塘、溼地、滯洪池被縣市政府視為種電的黃金地段，很多農民也把種電租金當成大補帖，對從事工商業民眾而言納稅很正常，但靠勞力生產的農民1個錢打24個結，農地種電稅賦問題，政府不能再打迷糊仗。

為落實2025年非核家園政策目標，政府推動太陽能光電只有催油門沒有煞車，綠能建設被列為前瞻基礎建設目標，到2025年估計全台太陽能板至少有7000萬片。

雲林縣是如火如荼推動太陽能發電縣分之一，包括無疾而終的高鐵沿線黃金廊道種電、光電禽舍、溫網室種電、不利耕作區種電、台西工業區轉型綠能專區、梧滯洪池太陽能系統發電計畫。

其中光電禽舍、溫網室種電都有農地農用的門檻，雞舍、豬舍、牛舍、鴨寮等畜禽場必須有畜養禽畜的事實，溫網室農作生產量必須達近3年平均產量的7成，才能免課徵地價稅。

至於延宕20年未開發的台西工業區日後轉型綠能專區，衍生地價稅、所得稅等稅賦也未見說明。

出租土地種電是個人的意願及權益，但與農民接觸的是太陽能光電業者，業者避談稅賦畫大餅，但政府有義務告知！若地方政府相關單位都不清楚農地種電衍生的稅賦，農民權益誰保障？

稅賦問題不談，太陽能板廢棄物回收、清洗問題對農地都是隱憂，最早種電的屏東縣1年有1％至3％破損率，亦即100片會破1到3片，工研院到目前尚無太陽能板再回收的研究成果；太陽能板若用化學藥劑清洗，更是直接傷害土壤或水質，這些疑慮都應對農民說清楚、講明白。

(中國時報)

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