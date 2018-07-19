賴揆臉書宣布 政院2年內零派遣

行政院長賴清德宣布，行政院暨所屬機關構兩年內達成零派遣，圖為勞團抗議派遣工被當成廉價勞工、要求全面禁止。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為減少非典型就業人數，行政院長賴清德曾經承諾公部門要減少使用派遣人力，賴揆昨天在臉書宣布，行政院暨所屬機關構要在2年內達成零派遣。

根據行政院主計總處的調查，國內包括派遣在內的非典型就業人數在去年底已突破80萬。朝野立委曾數度呼籲政府，為保障勞工權益，應帶頭減少雇用派遣勞工。

賴揆在今年初談及解決低薪問題時，已有表示，未來將會朝減少派遣工及約聘僱的方向處理

行政院發言人Kolas表示，行政院及所屬機關今年首季聘用7238名派遣人員，賴清德認為保障勞工，政府應帶頭做起，因此賴清德昨天核定，行政院所屬中央政府機關派遣人員，要在2年內歸零。賴揆表示，過去政府基於多元彈性用人之需求，雇用非典型人力從事非核心工作，而隨著比例提高，對勞工權益產生一定影響，尤其以使用勞動派遣人力之議題最受外界關注，以內政部、教育部、法務部、農委會、衛生福利部、文化部等運用派遣人數前六大機關為例，合計派遣人數達5621人。

賴揆並說，蔡總統曾表示，就公部門派遣勞工應漸進減到最少，在通盤檢討後，他昨天核定「行政院暨所屬機關構檢討勞動派遣運用實施計畫」，未來將漸進減少派遣。

賴揆並說，各機關將改為自雇臨時人員或其他人力運用方式，成立遴選小組，以公平公開之方式辦理。希望藉由上開計畫，回應各界要求政府減少勞動派遣之訴求。

(中國時報)

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