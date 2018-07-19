教長談管案「片面說法無助解決問題」

2018年07月19日 04:10 中國時報 林志成 、 李侑珊 、 周毓翔 、 張理國 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

最近傳出總統府找上台大校長遴選委員會召集人陳維昭要重啟遴選，及教育部長葉俊榮找台大校長當選人管中閔餐敘要化解歧見，葉俊榮昨未否認，只說「都陸續進行中」，但他也向放話者喊話：「片面、單方的行為與說法，無助於解決問題。」

葉俊榮表示，關於台大校長遴選案，現在就要台大重啟遴選或是透過司法來解決，都有相當大的困難，因此他提出一條新路來化解僵局，只討論管中閔是否該利益迴避，學術倫理及赴陸兼課則不納入決策考量。

管中閔能否當台大校長的爭議，過去教育部和台大之間都是透過公文往返，葉俊榮認為這樣的程序「不夠有溫度」，因此他處理此案，有一個比較大的轉變，就是透過跟當事人溝通、請益及討教，慢慢來解決問題。

對於外傳總統府找陳維昭、葉俊榮找管中閔，葉俊榮並未證實，僅在媒體回「都陸續進行中」。對於葉俊榮有意找管中閔餐敘，管中閔助理不否認也不承認，僅表示，管教授恪遵《行政程序法》47條規定，未與葉俊榮接觸或回應，避免觸及違反利益迴避原則的問題。

對於立委柯志恩指控，葉俊榮未完成台大借調程序就去擔任內政部長，教育部反駁，台大2016年5月17日函復行政院人事行政總處，同意葉俊榮借調擔任內政部長，葉俊榮在同年5月20日上任，都有公文可查，並未「先上車後補票」，一切合乎規定。

(中國時報)