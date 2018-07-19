昨用電刷新7月紀錄 登史上第3高

友善列印
中國時報
／台北報導

酷暑！即使熱累積效應才持續2、3天，已讓全台尖峰用電再飆升，在昨日下午1點44分達3646萬瓩，刷新史上7月用電新高紀錄，並擠進歷史用電第3高，台電不諱言，今年用電較去年明顯成長，預估7、8月用電將較去年同期成長約70萬瓩，逾3700萬瓩，雖氣象局表示今年襲台颱風維持3至5個，但台電仍嚴陣以待。

依台電統計，截至目前歷史用電量排名第1，是在今年5月30日寫下的3677.14萬瓩，第2高為5月31日的3671.3萬瓩，且受到全球暖化、氣候異常影響，史上用電量前10名全在去年與今年間締造。

台電調度處副調度監鄭有財指出，今年5月用電量頻創新高，主因梅雨季沒來、長達2周熱累積效應造成。由於7、8月氣溫飆高，正值台灣用電高峰，加上放暑假，學子們回家，空調使用量增加，預期屆時尖峰負戴還可能再創新高，從去年的3630萬瓩拉升至3703萬瓩。原本因發電機故障的林口1號機，在昨日排除並於傍晚滿載發電，協和電廠因環保等限制發電率約2成至3成，不過大林新2號機新機組試車，供電76.5萬瓩，讓昨日最大供電能力在3876.4萬瓩，備轉容量率約6.47％、維持供電吃緊黃燈。

對於9月淨尖峰供電量由7月的3928萬瓩，降至3751萬瓩，屆時若發生秋老虎，天候依舊炎熱，將如何因應？台電表示，9月主要因已開始排機組歲修，加上台中火力電廠部分機組進行環保改善工程，淨尖峰供電量才會減少，但已積極規畫讓5月已試車、裝置容量約90萬瓩的新通宵複循環燃氣機組，及裝置容量約80萬瓩林口3號新機組加入供電行列，力求穩定電力供應。

(中國時報)

教長談管案「片面說法無助解決問… 長榮航空連3年 獲頒五星級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。