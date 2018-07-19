昨用電刷新7月紀錄 登史上第3高

2018年07月19日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

酷暑！即使熱累積效應才持續2、3天，已讓全台尖峰用電再飆升，在昨日下午1點44分達3646萬瓩，刷新史上7月用電新高紀錄，並擠進歷史用電第3高，台電不諱言，今年用電較去年明顯成長，預估7、8月用電將較去年同期成長約70萬瓩，逾3700萬瓩，雖氣象局表示今年襲台颱風維持3至5個，但台電仍嚴陣以待。

依台電統計，截至目前歷史用電量排名第1，是在今年5月30日寫下的3677.14萬瓩，第2高為5月31日的3671.3萬瓩，且受到全球暖化、氣候異常影響，史上用電量前10名全在去年與今年間締造。

台電調度處副調度監鄭有財指出，今年5月用電量頻創新高，主因梅雨季沒來、長達2周熱累積效應造成。由於7、8月氣溫飆高，正值台灣用電高峰，加上放暑假，學子們回家，空調使用量增加，預期屆時尖峰負戴還可能再創新高，從去年的3630萬瓩拉升至3703萬瓩。原本因發電機故障的林口1號機，在昨日排除並於傍晚滿載發電，協和電廠因環保等限制發電率約2成至3成，不過大林新2號機新機組試車，供電76.5萬瓩，讓昨日最大供電能力在3876.4萬瓩，備轉容量率約6.47％、維持供電吃緊黃燈。

對於9月淨尖峰供電量由7月的3928萬瓩，降至3751萬瓩，屆時若發生秋老虎，天候依舊炎熱，將如何因應？台電表示，9月主要因已開始排機組歲修，加上台中火力電廠部分機組進行環保改善工程，淨尖峰供電量才會減少，但已積極規畫讓5月已試車、裝置容量約90萬瓩的新通宵複循環燃氣機組，及裝置容量約80萬瓩林口3號新機組加入供電行列，力求穩定電力供應。

(中國時報)