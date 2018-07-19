勞保基金餘額 10年後用罄

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

勞保財務入不敷出，政大商學院風險與保險研究中心主任黃泓智表示，今年起勞保保費收入將低於給付支出，若未引進新財源或改革，勞保資金缺口每年增加2,000到3,000億元，10年後，也就是2027年底，就會出現2051億元負值，但即使是已完成年改的軍公教保險，也只是把破產時間往後延罷了，還是沒解決問題。

財務自由 滿意度最低

台灣人壽昨日針對國人的退休認知發布最新調查，其現況滿意總體檢結果為70.4分，不過年齡愈大，滿意度卻是不增反減，其中「財務自由度」分數僅為69.2分，為三構面中最低，顯示國人對財務運用準備感到最不足。

這次健康退休滿意調查也發現，世代之間具有差異，正要踏入退休生活的40中壯世代尤其對「健康活躍力」滿意最高（86％）也較有信心，而70世代整體滿意度則最低（47％），尤其對「財務自由度」最不滿意。

年輕一代 退休金無著

提到財務自由度，黃泓智說，國人退休還是以退休金為主要財源，但實際情況卻比想像中悲觀，因財源不足，今年起勞保保費收入將低於給付支出，2027年基金餘額將用罄，之後缺口擴大，如果沒有新財源或改革，46年後的勞保資金缺口將達45兆元，很可怕。而今年20歲的年輕人，退休時可能無足夠的退休給付。

即便是完成年改的軍公教保險，如果還是僅靠目前作法，不進一步對外籌資，黃泓智分析，「只是多繳、少領、晚退罷了」，將破產時間延後。以30多歲的軍公教族群為例，工作一輩子繳了300多萬元，但隨給付比率調降，退休時只能領到300多萬元。

提撥比率 應開放自選

黃泓智建議，除降低勞保給付，也應開放自選平台機制，讓勞工調整自願提撥比率；軍公教則脫鉤處理，現職和已退休的精算退休成本並籌措財源，新進的軍公教則提供新的退休金制度。

(中國時報)