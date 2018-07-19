時薪擬再漲 王文淵憂台灣提早畢業

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃有容 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

三三企業交流會（三三會）昨（18）日舉行新任理事長許勝雄就任後的首次例會，工商業界除關心供電、農業，和兩岸等問題外，對於即將在8月召開的基本工資審議委員會，可能調高時薪，三三會名譽理事、台塑集團總裁王文淵表示，競爭力下降「台灣可能提早畢業」！

日前行政院副院長施俊吉曾指出，時薪「很可能」上看150元，而正在研擬中的「最低工資法」，草案內容則預定於12月提出。王文淵於三三會前受訪時，被問到此題，僅無奈回應「台灣可能提早畢業而已」，記者再問是否因為失去競爭力，他回「對呀」，就不再多說。

三三會副理事長、工商協進會理事長林伯豐則認為比起基本工資，更應該重視平均薪資，尤其需要「提升對企業有貢獻的、年資長的，或有將來性的員工薪資」。

總統蔡英文上任後，昨是初次出席三三會，林伯豐會中毫不避諱提出兩岸關係問題，她回應，自2016年就職就強調「維持現狀」。她更坦言「近來對岸動作比較多」，但台灣正處於經濟轉型、社會轉型時刻，為「兩岸關係穩定」這個「最大的責任」，執政者的「定力」會是最重要的。

蔡英文更強調，質疑民進黨經濟治理能力的「偏見」，應該已「不攻自破」。她也拜託業界一起營造好的投資環境，「不允許有人用偏見來唱衰台灣」。

(中國時報)