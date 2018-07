政治風暴狂襲 川普罕見認錯

2018年07月19日 04:10 中國時報 施施 /綜合報導 /綜合報導

美國總統川普多次打臉自家人,寧可相信俄羅斯總統普丁的片面之詞,在美國政壇引起公憤,一向嘴硬的川普也不得不設法「止血」。他17日辯稱,自己在前日的記者會上「講錯話」,所以才引起誤會。他還改口稱自己「完全相信」情報單位,結果現場電燈突然熄滅,他開玩笑說,「一定是情報單位搞的鬼」。

辯稱記者會口誤招來誤會

在芬蘭首都赫爾辛基「雙普會」後的記者會上,川普被問及是否相信美國情報機構指控俄方干預2016年美國大選,他回答:「我看不出有任何理由會是那樣」。各界痛批這番言論軟弱、可恥、叛國,隔日他在白宮西廂的內閣會議室表示:「我需要澄清一些我在記者會上說的話。那句話應該是『我看不出有任何理由不是那樣』(I don`t see any reason why it would NOT be Russia.),算是一種雙重否定。」

川普還強調,他「充分相信」美國情報機構,此時會議室電燈突然熄滅,現場一片漆黑。川普對在座內閣、議員和媒體開玩笑說:「糟糕,他們剛關掉電燈,這一定是情報單位幹的。」電燈很快重啟後,川普問在場人士是否OK,還說「真奇怪,不過沒關係」,接著又繼續談話。

推特反擊稱雙普會成果豐

川普18日凌晨又忍不住發推文酸批評者,「有些人就是很討厭我與俄羅斯總統普丁的關係良好。他們寧願參戰,也不願意看到這種狀況。這就稱為川普障礙症候群!」他還表示雙普會將取得豐碩成果,「俄羅斯同意協助北韓」。

美國有線電視新聞網(CNN)指出,這是川普任內罕見的1次道歉。不過,雖然川普已改口表示接受情報機構對「通俄門」的調查結果,他也不忘補充:「很可能是其他人做的,很多人仍逍遙法外」,顯示他仍堅信「好朋友」是無辜的。

民主黨要翻譯到國會作證

「雙普會」除美俄領袖外,僅有2名口譯人員參加,閉門會談長達130分鐘,且川普事後並未明確說明討論結果。有民主黨參議員提出要求,希望會中的美國口譯人員就2人私下談話內容向國會作證,參院民主黨領袖舒默也要求國務卿蓬佩奧下周到國會說明會談細節。蓬佩奧已同意於25日出席聽證會。

歐巴馬暗批川普強人政治

美國前總統歐巴馬17日出席南非已故領袖曼德拉百歲冥誕紀念活動時也表示,「我們處於奇怪和不確定的時代」。他雖未指名道姓,但他批評否認氣候變遷的人、以種族為基礎的移民政策、不受控的資本主義和「強人政治」,似乎都劍指川普。他也稱,「有些政治領袖被逮到說謊後,往往再加碼說謊,恬不知恥。」

路透/益普索(Reuters/Ipsos)17日公布的民調顯示,55%的受訪者不贊成川普處理對俄關係的方式,59%相信美國情報機構的調查結論,即俄企圖干預美國大選。

(中國時報)