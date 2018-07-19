政治風暴狂襲 川普罕見認錯

2018年07月19日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普多次打臉自家人，寧可相信俄羅斯總統普丁的片面之詞，在美國政壇引起公憤，一向嘴硬的川普也不得不設法「止血」。他17日辯稱，自己在前日的記者會上「講錯話」，所以才引起誤會。他還改口稱自己「完全相信」情報單位，結果現場電燈突然熄滅，他開玩笑說，「一定是情報單位搞的鬼」。

辯稱記者會口誤招來誤會

在芬蘭首都赫爾辛基「雙普會」後的記者會上，川普被問及是否相信美國情報機構指控俄方干預2016年美國大選，他回答：「我看不出有任何理由會是那樣」。各界痛批這番言論軟弱、可恥、叛國，隔日他在白宮西廂的內閣會議室表示：「我需要澄清一些我在記者會上說的話。那句話應該是『我看不出有任何理由不是那樣』（I don`t see any reason why it would NOT be Russia.），算是一種雙重否定。」

川普還強調，他「充分相信」美國情報機構，此時會議室電燈突然熄滅，現場一片漆黑。川普對在座內閣、議員和媒體開玩笑說：「糟糕，他們剛關掉電燈，這一定是情報單位幹的。」電燈很快重啟後，川普問在場人士是否OK，還說「真奇怪，不過沒關係」，接著又繼續談話。

推特反擊稱雙普會成果豐

川普18日凌晨又忍不住發推文酸批評者，「有些人就是很討厭我與俄羅斯總統普丁的關係良好。他們寧願參戰，也不願意看到這種狀況。這就稱為川普障礙症候群！」他還表示雙普會將取得豐碩成果，「俄羅斯同意協助北韓」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，這是川普任內罕見的1次道歉。不過，雖然川普已改口表示接受情報機構對「通俄門」的調查結果，他也不忘補充：「很可能是其他人做的，很多人仍逍遙法外」，顯示他仍堅信「好朋友」是無辜的。

民主黨要翻譯到國會作證

「雙普會」除美俄領袖外，僅有2名口譯人員參加，閉門會談長達130分鐘，且川普事後並未明確說明討論結果。有民主黨參議員提出要求，希望會中的美國口譯人員就2人私下談話內容向國會作證，參院民主黨領袖舒默也要求國務卿蓬佩奧下周到國會說明會談細節。蓬佩奧已同意於25日出席聽證會。

歐巴馬暗批川普強人政治

美國前總統歐巴馬17日出席南非已故領袖曼德拉百歲冥誕紀念活動時也表示，「我們處於奇怪和不確定的時代」。他雖未指名道姓，但他批評否認氣候變遷的人、以種族為基礎的移民政策、不受控的資本主義和「強人政治」，似乎都劍指川普。他也稱，「有些政治領袖被逮到說謊後，往往再加碼說謊，恬不知恥。」

路透／益普索（Reuters/Ipsos）17日公布的民調顯示，55％的受訪者不贊成川普處理對俄關係的方式，59％相信美國情報機構的調查結論，即俄企圖干預美國大選。

(中國時報)