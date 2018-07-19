近8成南韓民眾 贊成統一

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓一項最新民調顯示，近8成南韓民眾贊成朝鮮半島統一，創相關調查施行以來最高紀錄。其中年輕人對兩韓統一的態度改變幅度最大，從支持統一只有不到4成急升到近7成4支持統一。

南韓統一研究院最新的民調顯示，20到29歲的年輕人立場變化極大，他們在去年受調時是唯一的反對統一者多於贊成者的年齡層，而在今年兩韓破冰、雙方領導人舉行文金峰會後，對北韓的觀感丕變，支持兩韓統一的比率從去年的38.38％，今年驟升到73.3％。

南韓世宗研究所研究員鄭成長說：「金正恩在兩次會談中表現出的坦率、積極形象，讓不少南韓民眾，尤其是年輕一代對金正恩本人及北韓的印象大為改觀。」

調查還顯示，有75.8％的受訪者認為，今年4月27日南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩舉行峰會後，朝鮮半島局勢正在從危機邁向和平。另有73％的受訪者肯定，6月12日在新加坡的金正恩與美國總統川普峰會，對韓半島和平做出貢獻，但受訪者對於北韓非核化具體的實施時間及驗證方法未能取得突破性進展，感到遺憾。

南韓《亞洲經濟》指出，76.9％的受訪者認為朝鮮半島需要統一，較去年的57.8％大幅升高19.1％，創下南韓統一研究院2014年開始相關調查以來最高紀錄。調查顯示，20到29歲的年輕人變化特別明顯，去年此年齡層贊成統一的比率僅38.38％，今年則達73.3％。去年實施調查時，20至29歲是所有年齡層中唯一反對統一者多於贊成者年齡層。當時更有高達82.2％的受訪者反對兩韓共同組隊參加今年2月舉行的平昌冬奧。

(中國時報)