回報相挺 我加開航班幫助帛琉

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中國時報
／台北報導

由於大陸嚴格執行對帛琉的旅遊禁令，陸客減少，帛琉太平洋航空決定停飛大陸航線。為幫助帛琉發展經濟，外交部協調航空業者，除每周2班定期航班外，已決定6至8月間加開2個航班，每周共計4班次由台灣直飛帛琉。

帛琉堅守和台灣邦交，大陸於去年11月祭出懲罰性旅遊禁令，即使造成航空公司虧損，帛琉毅然決定停飛大陸。《帛琉時報》（Island Times）報導，帛琉太平洋航空與帛琉百悅大飯店上周向帛琉國會報告，計畫「無限期」停飛大陸航線，主因市場競爭及大陸旅客大幅減少。

帛琉百悅集團表示，大陸禁遊令實施8個月，乘客人數減少超過一半，剩下1萬4000人。如此情況持續惡化下，惡性的市場價格競爭造成帛琉成為「低價」旅遊地點。

帛琉百悅集團指出，缺乏正式外交關係和大陸禁遊令高度相關，在2017年以前，禁遊令並非「嚴重問題」，但之後大陸似乎強力執法，不斷確認旅遊公司遵守規定。帛琉總統雷蒙吉紹 Tommy Remengesau）曾保證，這項禁令有助帛琉旅遊市場多樣化，不會對經濟構成威脅；但他也強調，儘管跟台灣維持外交關係，但帛琉不希望將經濟與政治議題同等看待。

雷蒙吉紹還說，若可選，他們會承認台灣，也會承認大陸，他們沒有敵人，他們並不是在選擇誰是朋友、誰不是朋友，追求「一中政策」與否是台灣與大陸之間的政治決定。

外交部表示，帛琉海洋資源豐富，深受潛水愛好者歡迎，也是我國人喜愛的旅遊目的國。歡迎包括國人在內的各國旅客，善用這條便利航線，前往帛琉深度探索當地豐富的海洋及觀光資源。

(中國時報)

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