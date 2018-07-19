泰野豬小將 長大要當海豹隊員

2018年07月19日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

又哭又笑，穿越時空隧道！泰國「野豬」少年足球隊13名師生被困泰北「睡美人洞」，歷經近18天的驚險救援，全員奇蹟脫險後，昨天首度公開亮相。

小球員們回憶起被救難人員發現的一刻，都感到震驚和奇蹟出現。小球員並透露，他們是以從山壁流下的水維生，並沒有帶任何食物。對於營救他們而喪生的救難英雄深感愧疚，希望能以踢好足球或日後加入海豹救難部隊，來報答救命之恩。

年齡介於11歲至16歲的12名足球小將和25歲的教練，身穿有野豬圖案的隊服進場，輕鬆地開心揮手，還在現場設置的小型足球場大展身手，然後入座。隊員們一一自我介紹，包括姓名和綽號和在球隊的角色。他們神情都相當輕鬆，一些人還彼此開玩笑。

談到在洞穴受困多天後，被英國潛水員發現時，懂英文的少年阿杜爾說，那是「神奇」的一刻，一開始他們以為是幻覺。另一名隊員山姆說，英國搜救人員到來時，他聽到有人說「哈囉」，原本以為對方是泰國人，他們浮出水面後，才發現是英國人，「所以我說哈囉。」

受困期間，他們玩跳房子打發時間，並試圖挖掘出路。他們什麼食物都沒吃，只靠著舔鐘乳石表面滴落的水解渴。少年表示，受困兩天後，他們開始覺得肚子餓。

一名少年說，他想像自己吃炒飯止飢。受困洞穴10天，他們平均瘦了4公斤，而獲救療養後，平均每人胖了3公斤。

教練艾卡波承認，當天是他帶著隊員進洞探險，他是唯一一個曾經進入洞穴的人，因為練完球有一小時空檔，他問大家有無興趣探險，結果大家都同意了。他們沒有帶食物進去，原本只打算待一小時左右，豈料因大雨水位暴漲受困。艾卡波說，被困在洞內時，他們曾經想過自己挖出一條路，不能坐等外界救援。記者會上澄清說，他們都會游泳。

少年在記者會上拿出不幸犧牲的救援英雄薩曼的肖像畫，由一名少年代表致詞，對泰國海軍海豹部隊隊員薩曼表示感謝，對他的恩情永誌不忘，艾卡波也再度感謝各方協助。有些隊員並承諾以後要加入海豹部隊，向薩曼和參與救援的海豹部隊致敬。

(中國時報)