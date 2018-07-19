濫用壟斷優勢 谷歌遭罰43.4億歐元

2018年07月19日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟執委會18日宣布，美國科技巨擘谷歌非法利用旗下安卓系統，維持自身在搜尋市場的競爭優勢，將對其重罰43.4億歐元（約台幣1530億元）並諭令限期改善。此罰金創下全球反托拉斯罰金最高紀錄。谷歌表明會上訴。

歐盟去年對谷歌購物搜尋服務開罰24億歐元（約台幣854億元），就已寫下歐盟歷來最高反托拉斯罰金紀錄，這回又創新高。

歐盟執委會表示，谷歌涉嫌利用安卓行動作業系統的市占優勢，要求手機製造商預裝Chrome及Google Play等谷歌應用程式。此外，谷歌也以財務補助的方式誘導手機製造商獨家預裝谷歌搜尋引擎，藉此排擠其他廠牌搜尋引擎。有研究指，全球77％的智慧型手機採用安卓系統，而谷歌透過打包銷售成功牟取暴利，輕易把其他競爭對手踩在腳底下。

歐盟執委會反壟斷事務專員韋斯塔杰女士聲明指出，谷歌濫用安卓維持競爭優勢，讓自己在搜尋市場領導地位不動如山，已違反歐盟反托拉斯法。歐盟諭令谷歌需於90日內結束非法行為，否則其母公司Alphabet將進一步面臨每日平均營收5％的罰金。谷歌發言人揚言會上訴到底。

有分析認為，從Alphabet公司去年營收總額1109億美元來計算，每16天Alphabet就入帳43億歐元。歐盟所謂「天價重罰」對日進斗金的谷歌其實沒有太大殺傷力。

(中國時報)