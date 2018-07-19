搶救網癮少年 五花大綁送醫

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京18日電 ／東京18日電

《朝日新聞》報導，千葉縣高中1年級的15歲男學生，5月上旬被父母和祖父五花大綁，用車子押到神奈川縣橫須賀市專門治療網路依存症的久里（ㄅㄧㄣ）醫療中心接受治療。檢查發現，男孩因成天動也不動地沉迷打遊戲，已處於經濟艙症候群的高危險狀態，這是因為長時間保持同一姿勢引起的，也可能導致肺血管堵塞而死亡。

每天玩手機逾10小時

男孩被家人押上車時還大喊，「我絕對不要住院，還我手機！」他母親說，男孩去年底之後，就躺在床上1天玩10小時以上的手機。1天只吃1餐，也幾乎沒喝水。去年夏天前，他成績還是全學年前5名，也熱衷打籃球，但9月後開始沉迷智慧手機，結果因模擬考成績跌到谷底，被補習班老師說他拖累大家，他開始自暴自棄。

男孩自此不去補習班，父母搶走他的手機，他甚至動粗。男孩剛開始沉迷網路對戰遊戲，又迷上LINE的免費通話，有時連續通話逾15小時。

好學生暴走健康沉淪

去年12月起男孩瘦了5公斤以上，連爬樓梯到3樓自己的房間都喘不過氣來。他臉頰凹陷，還有黑眼圈，不洗澡也不刷牙。母親向各種機構求助，教育委員會諮詢窗口說:「他玩膩了就不會再玩了，就讓他玩吧。」某醫院的醫生只會開安眠藥，男孩睡了1天半後，一起床還是繼續滑手機。

母約診打300次電話

47歲的母親說，因看到報導中有其他男學生跟兒子症狀很像，打了300次電話，好不容易才預約到久里（ㄅㄧㄣ）醫療中心的網路依存專門科。男孩經兩次診療後住院，幸運地在醫院碰到志同道合的朋友，現在每周去體育館運動3次，體重恢復，也開始讀書了。

男孩6月中出院，現在和家人約定晚上全家人手機都鎖到金庫裡。男孩擺脫自暴自棄的人生，還說將來的夢想是要進醫學院，也要考司法考試。

(中國時報)