康軒籲保護幼童 協助走出陰霾

友善列印
中國時報
／新北報導

位在新北市新店區的「康橋雙語學校幼兒園」康軒校區傳出男童不當碰觸女童疑雲，女童家長指控園方處置不善，康橋幼兒園18日發出聲明澄清，指園方持續積極聯繫女童家長，並非家長指述避不見面，反而是女童家長不斷向媒體投訴，致報導不實，對園方及男童不當公審。

康橋幼兒園指出，園方6月26日接到女童家長反映，稱女童於4月間遭同班男童不當碰觸身體，園方立即聯繫男童家長，經家長詢問男童，男童表示並無觸摸女童私密處，由於事實不明，園方在女童家長要求下，安排雙方家長於7月2日會談，但雙方認知差距太大，並無結論。

隔日園方即致函雙方家長，表明將對適齡幼童進行兩性議題與安全教育，融入主題教學活動中，並對幼兒適時輔導。但當日下午，女童母親由1名不願表明身分的男子陪同，進入幼兒園興師問罪，且男子口氣激動且肢體動作較大，令園內師生恐懼。

園方指出，從今年4月至6月25日間，女童家長從未以聯絡簿或口頭方式向園方反映女童曾遭不當碰觸，期間女童上學情緒穩定，與該男童及其他同學亦相處融洽，6月23日女童家長和女童依然快樂參加畢業典禮，並無任何異樣。

園方強調，接獲女童家長反映後，除依法通報主管機關，並積極聯繫女童母親到園會談，但始終聯繫不上，並非女童家長所指避不見面，近日女童家長不斷向新北市教育局及媒體投訴，一再以不實內容訴諸媒體，對園方及男童進行輿論公審，對幼兒身心發展實無助益。

康軒集團公關長許牧民表示，從幼兒教育的觀點，應以教育及輔導的角度，告訴幼童正確的性別觀念，而不是把幼童貼上「猥褻」或「性騷擾」標籤，甚至將幼童當成犯人看待，這對幼童未來成長將是無法彌補的傷害。

(中國時報)

迷網重症恐自殘 有如毒品上癮 投資客進駐 下半年房市上揚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。