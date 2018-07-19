康軒籲保護幼童 協助走出陰霾

2018年07月19日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

位在新北市新店區的「康橋雙語學校幼兒園」康軒校區傳出男童不當碰觸女童疑雲，女童家長指控園方處置不善，康橋幼兒園18日發出聲明澄清，指園方持續積極聯繫女童家長，並非家長指述避不見面，反而是女童家長不斷向媒體投訴，致報導不實，對園方及男童不當公審。

康橋幼兒園指出，園方6月26日接到女童家長反映，稱女童於4月間遭同班男童不當碰觸身體，園方立即聯繫男童家長，經家長詢問男童，男童表示並無觸摸女童私密處，由於事實不明，園方在女童家長要求下，安排雙方家長於7月2日會談，但雙方認知差距太大，並無結論。

隔日園方即致函雙方家長，表明將對適齡幼童進行兩性議題與安全教育，融入主題教學活動中，並對幼兒適時輔導。但當日下午，女童母親由1名不願表明身分的男子陪同，進入幼兒園興師問罪，且男子口氣激動且肢體動作較大，令園內師生恐懼。

園方指出，從今年4月至6月25日間，女童家長從未以聯絡簿或口頭方式向園方反映女童曾遭不當碰觸，期間女童上學情緒穩定，與該男童及其他同學亦相處融洽，6月23日女童家長和女童依然快樂參加畢業典禮，並無任何異樣。

園方強調，接獲女童家長反映後，除依法通報主管機關，並積極聯繫女童母親到園會談，但始終聯繫不上，並非女童家長所指避不見面，近日女童家長不斷向新北市教育局及媒體投訴，一再以不實內容訴諸媒體，對園方及男童進行輿論公審，對幼兒身心發展實無助益。

康軒集團公關長許牧民表示，從幼兒教育的觀點，應以教育及輔導的角度，告訴幼童正確的性別觀念，而不是把幼童貼上「猥褻」或「性騷擾」標籤，甚至將幼童當成犯人看待，這對幼童未來成長將是無法彌補的傷害。

(中國時報)