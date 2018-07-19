陳明通強硬表態 兩岸更冰凍

2018年07月19日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

陸委會主委陳明通昨在華府演說，他痛批大陸在國際社會銷溶中華民國主權，蔡政府不會「靜默不語」。文化大學社科院院長趙建民表示，此次演講內容與結論矛盾，若蔡政府的兩岸戰略是改善兩岸關係，內容就應端出「牛肉」，「說人家的鑰匙不對，那應該打造自己的鑰匙。」此次演說充滿對大陸的批評，對兩岸關係緩解並無助益。

演講充滿對抗意味

「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會昨在華府舉行，陳明通在會上發表公開演說。他重申政府根據《中華民國憲法》、《兩岸條例》等處理兩岸事務，並尊重1992年兩岸會談歷史事實。但也在演講中強烈批判大陸政治體制，以及對台施壓使兩岸關係陷入困境。

趙建民昨受訪表示，此演講充滿對大陸宣示對抗的意味，更多在批評大陸不能以大事小、打破現狀等。大談民主自由人權，看似想要尋求美國共鳴，但事實上，川普政府現在思維都在美國經濟優先，「蔡政府似乎對這一點沒有搞懂。」

迎合選戰與美立場

趙建民表示，陳明通並沒有把台灣對兩岸的戰略目標說清楚，結論說改善兩岸關係決心不變，但內容得不到這個結論，都在批評大陸，並沒有談及如何降低緊張、如何維持現狀。

他直言，「說人家鑰匙不對，應該打造自己的鑰匙，彌補這些空白。如果目標是和平的兩岸關係，就應端出牛肉，而非前後矛盾、邏輯不通。」

淡江大學國際研究學院院長王高成表示，此次陳明通展現對陸強硬姿態，一部分是講給綠營支持者聽，爭取年底選戰，同時想迎合美國立場，爭取美方支持。

他說，此次演說對兩岸關係緩解並無助益，雖然結論有講到希望務實對話，但整個演講都在批評大陸內部政治、銳實力等，預料不會得到大陸的正面評價。

兩岸僵局仍然難解

政大兩岸政經研究中心主任魏艾表示，民進黨所說的維持現狀，基本上是選舉語言，過去2年多來，一系列去中國化措施，更使兩岸摩擦愈來愈大。陳明通要求大陸與台灣進行務實的溝通與對話，但他沒有說出蔡政府的大陸政策也應做出「調整」，因此兩岸關係的僵局仍然「難解」。

(中國時報)