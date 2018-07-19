取悅美方 激化意識形態對立

2018年07月19日 04:10 中國時報 陳君碩 ／台北─北京連線報導 ／台北─北京連線報導

陸委會主委陳明通昨在美國發表演說，大篇幅對比台灣民主及大陸集權、銳實力，兩岸學者評價指出，陳明通的談話，沒有改變原先立場，在陸美兩國博弈大背景下，更多是為了取悅迎合美國，兩岸在意識形態的對立，可能還會上升。

北京聯合大學台研院副院長李振廣昨受訪表示，陳明通的談話一部分是回顧歷史，指兩岸70年來從衝突走向和緩、又擺盪到躁動不安，從歷史角度做了交代，不過話鋒一轉，大篇幅在講民主制度的優越。

陳明通指台灣是實現民主化的典範，又說大陸「以犧牲人民的自由換取社會的穩定，從而顯現出中國模式的缺陷與侷限」，李振廣直言，這在陸美貿易戰兩強博弈大背景下，陳確實講出美國人最愛聽的話，可讓美國對台灣放心，並對民進黨當局加大力度提供安全保障。

李振廣說，陳明通沒有明確說要跟大陸鬥爭，但是「用這麼激烈的西方意識形態，跟大陸做鮮明對比，其實是要拉高兩岸的意識形態分歧」，他認為這將會是未來兩岸鬥爭的焦點。

澳門理工學院名譽教授邵宗海指出，陳明通的談話沒有改變原先立場，這番話除了能取悅美方之外，更加讓北京堅信台北不會再釋放善意，進而可能加速對台的壓縮政策。

邵宗海憂心，錯過了這個時期，在蔡英文總統未來2年任內，恐怕已不再有任何機會能尋求兩岸的「復合」。

一位不具名北京學者則認為，陳明通的談話通篇在批評大陸的制度，但最後又要大陸停止對台傷害言論，還希望與大陸進行務實溝通對話，「這怎麼可能！」

(中國時報)