取悅美方 激化意識形態對立

友善列印
中國時報
／台北─北京連線報導

陸委會主委陳明通昨在美國發表演說，大篇幅對比台灣民主及大陸集權、銳實力，兩岸學者評價指出，陳明通的談話，沒有改變原先立場，在陸美兩國博弈大背景下，更多是為了取悅迎合美國，兩岸在意識形態的對立，可能還會上升。

北京聯合大學台研院副院長李振廣昨受訪表示，陳明通的談話一部分是回顧歷史，指兩岸70年來從衝突走向和緩、又擺盪到躁動不安，從歷史角度做了交代，不過話鋒一轉，大篇幅在講民主制度的優越。

陳明通指台灣是實現民主化的典範，又說大陸「以犧牲人民的自由換取社會的穩定，從而顯現出中國模式的缺陷與侷限」，李振廣直言，這在陸美貿易戰兩強博弈大背景下，陳確實講出美國人最愛聽的話，可讓美國對台灣放心，並對民進黨當局加大力度提供安全保障。

李振廣說，陳明通沒有明確說要跟大陸鬥爭，但是「用這麼激烈的西方意識形態，跟大陸做鮮明對比，其實是要拉高兩岸的意識形態分歧」，他認為這將會是未來兩岸鬥爭的焦點。

澳門理工學院名譽教授邵宗海指出，陳明通的談話沒有改變原先立場，這番話除了能取悅美方之外，更加讓北京堅信台北不會再釋放善意，進而可能加速對台的壓縮政策。

邵宗海憂心，錯過了這個時期，在蔡英文總統未來2年任內，恐怕已不再有任何機會能尋求兩岸的「復合」。

一位不具名北京學者則認為，陳明通的談話通篇在批評大陸的制度，但最後又要大陸停止對台傷害言論，還希望與大陸進行務實溝通對話，「這怎麼可能！」

(中國時報)

陳明通強硬表態 兩岸更冰凍 湖北推惠台62條 助台企升級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。