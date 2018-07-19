湖北推惠台62條 助台企升級

2018年07月19日 04:10 中國時報 李書良 ／武漢報導 ／武漢報導

圖為旺旺集團副董事長胡志強在開幕式致辭。（中新社）

「第十五屆湖北．武漢台灣周」昨在武漢舉行開幕式，湖北省委書記蔣超良致詞時表示，將推出「湖北省惠台62條」，在投資、經商、教育、人員往來等方面，打造更符合台商台胞的環境。湖北也建立大陸中部首個「海峽兩岸產業合作區」，盼協助台商產業轉型升級。

另外，由旺旺中時媒體集團《工商時報》協辦的「海峽兩岸長江工商論壇」，昨在武漢會議中心舉辦。作為「第十五屆湖北．武漢台灣周」期間的重要活動，該論壇受到武漢市政府大力支持，並吸引眾多兩岸業界人士到場。

湖北．武漢台灣周開幕式除湖北省委書記蔣超良，還有湖北省省長王曉東、武漢市代市長周先旺、大陸海協會會長張志軍、旺旺集團副董事長胡志強等重要貴賓出席。

蔣超良在開幕式致詞表示，近年台商、台青來湖北投資創業的情況增強，為深化鄂台兩地交流合作，湖北在大陸國台辦於今年2月底推出「31條惠台措施」的基礎上，近期推出了「湖北省惠台62條」，範圍涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等領域。

在推動經濟合作方面，「湖北省惠台62條」就加快台企向湖北產業轉移、推動台企轉型升級提出25條具體措施，並在加大資金扶持、鼓勵技術創新、做好融資擔保，以及公平參與政府採購等方面做出具體安排。

大陸海協會長張志軍也表示，湖北省成立「海峽兩岸產業合作區」，除了鼓勵台商往大陸中西部廣闊地區發展，當前大陸經濟正處於轉型期，台商可趁勢把握大陸擴大對外開放、鼓勵綠色環保、發展高階製造等機遇，調整企業發展策略。

(中國時報)