美打台灣牌 台須更謹慎

2018年07月19日 04:10 中國時報 連雋偉 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

連習會備受矚目，但大陸涉外人士說，連習會要與外事工作會議、大陸國家主席習近平赴甲午海戰故地劉公島、近日主持中央財經會議一起看，其一是美國遏止大陸如同當年甲午戰爭讓大清醒來，貿易戰讓大陸了解到自己的不足；其二是大陸面臨美國空前壓力之際，台灣更應謹慎處理美國打台灣牌，勿逼大陸出手。

習近平於6月20日到23日主持外事工作會議，對比2014年上次外事工作會議，當時志得意滿的習，把外交戰略從韜光養晦轉向積極作為，通篇講話展現氣派的大國外交；這次氣派不見了，認清國際亂象中大陸扮演角色的危機感，成為基調。

接著新華社7月5日報導，習近平近日到山東考察時，專程來到甲午海戰故地劉公島，要求幹部要多讀歷史；13日當天，習上午會見連戰後，下午即主持召開中央財經委員會第二次會議，強調核心技術是國之重器，科技發展主動權牢牢掌握在自己手裡。顯然是針對中興通訊事件有感而發。

連習會開場白時，習特別提到他去山東憑弔甲午海戰時北洋水師所在地，當時的中國遭遇百年未遇之大變局，「先是鴉片戰爭，接著是甲午戰爭，山河破碎」，閉門談話時，新華社報導，他強調不管經歷多少風雨，兩岸同胞在民族、文化認同和情感上從未分離。

大陸涉外人士認為，這四件事，其實都指向一件事，大陸正被美國當成敵手，盡全力打壓，當前局勢不會比百年前輕鬆，習提歷史，是要激起兩岸民族責任感。所以陸美貿易戰前，台灣絕對不能搞台美同盟。當前美國會反陸派當道，大陸難以插手，北京在意的是，蔡政府是否主動營造台美同盟，或是自己貼過去，台灣為何不想想，也可以讓大陸打台灣牌。

(中國時報)