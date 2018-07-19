陸演訓可覆蓋台？ 府籲勿被誤導

2018年07月19日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 李文輝、／台北報導

大陸解放軍昨起在東海浙江外海，一連進行6天實彈演習，大陸《環球時報》報導，這次軍演是為台獨分子「量身訂製」；大陸軍事專家稱，如果將當前傳統演習區域整體往南移動，基本上會覆蓋台灣。總統府發言人黃重諺表示，大陸軍事動態，國軍都有嚴密掌握，提醒國人不要被刻意操作的不實資訊誤導。

《環時》報導，要求匿名軍事專家表示，從公布資訊分析，此次演習持續時間長、區域大、參加兵力多、實際使用武器多，表明這是一場級別、規模都比較高的演習。

大陸軍事專家宋忠平也認為，從時間跨度和禁航區分析，此次演練規模應該是「戰役級別」和若干「戰術級別」結合，在戰役級別的演練中，會有若干戰術級別的演練配套。

此次演習背景是，大陸國防部於6月29日證實6月中下旬驅逐艦濟南艦、護衛艦黃岡艦繞島行動時，發言人吳謙說：「將根據台海兩岸形勢發展變化，按照計畫組織實施相關訓練行動。」宋忠平認為，此次演習是針對台獨分子打造的，對台獨勢力有很強的警告性。

總統府表示，這項演訓，國防部已有說明，屬於年度例行演訓，再配合官方媒體對外放話，是典型文攻武嚇型態。黃重諺指出，對於我國周邊大陸軍事動態，國軍都有嚴密掌握，各項包括預警等在內，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位。

由於大陸官媒近來頻繁誇大陸方演訓狀況，威嚇用意明顯，府方提醒民眾，相關國防安全上資訊，應注意國防部等單位即時而正確的訊息，避免受到未經證實，或刻意操作的不實資訊誤導。

(中國時報)