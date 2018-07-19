投資客進駐 下半年房市上揚

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

大台中不動產開發公會日前公布今年下半年房市展望指出，從去年第四季起，每季土地交易量都破四百億元，為10年來首見，房市榮景再現。

大台中不動產開發公會理事長紀吉川指出，2018年Q2土地交易量(含地上權)為473億元，自2017年Q4至今已連續3季突破400億元門檻。

他說，土地市場交易的5年均線為1244億元，今年上半年剛結束，扣除地上權後，土地所有權交易量就高達807億元；且2018年Q2十大土地所有權交易的買方清一色為建商，土地屬性非商即住。

此種現象除了宣告建商已強勢回歸土地市場外，購地價格持穩，亦顯示建商對於醞釀下一波房市景氣已整裝待發。

他說，台中市Q1移轉棟數建物買賣登記棟數累計總量9487棟，較去年同期增加863棟，成長10％，也為房市迎來好彩頭。

另外，今年台中市容積移轉放寬，基地臨路寬度降為8公尺，有益輔助公共設施保留地的取得與開闢，也能兼顧居住品質，進一步帶動地方發展。再加上，台中市觀光旅遊局積極推動「中進中出」國際入境旅遊模式，透過航線育成、發展廉價航空營運中心、推動首都航線、規劃一程多站等策略。

自台中市長林佳龍上任後，2015至2018年共開拓15處新航點，台中國際機場總旅客數從3年多來躍升至239萬4648人次，成長20多萬人次。

紀吉川認為，中台中躍升全台第二大城市，民間投資意願大增，今年底前將有三井Outlet Park、李方艾美酒店，以及勤美洲際酒店、中信金洲際棒球場商場影城等民間投資案陸續完工或啟動，總投資金額逼近千億元。

另外，包括巨蛋、水湳智慧城創研及經貿專區、太平新光產業園區、捷運廠站聯合開發、台中新創國際基地、捷運機廠聯合開發案等，也都陸續啟動招商。

台中市經發局強調，台中氣候宜人、區位適中、交通便利與生活機能優越，近年來人口持續攀升。

企業主要相中龐大人口紅利及成熟產業聚落，看好整體投資環境，紛紛選擇落腳台中。

包括新光人壽在烏日區興建台中傑仕堡大樓、李方艾美酒店進駐中區、勤美攜手洲際集團興建國際級飯店、吸引力生活事業規劃在烏日興建「ATT 4 FUN」連鎖購物中心等，這些大型投資案，都可望帶動台中經濟發展及就業。

再加上，因部分銀行積極拓展房貸業務，房市交易以利率較低的自住戶為主，五大銀行新增房貸平均利率跌至1.627%，為七年新低，都是房市利多。

(中國時報)