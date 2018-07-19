夏卡爾左擁水岸 右抱香榭大道

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

房市景氣逐步回溫，優質個案也陸續傳出捷報。

包括名軒開發在台中市東區擘劃4600坪「美好莊園」個案，一、二期完銷後，再推三期「夏卡爾」泳池花園名宅，吸引換屋族進駐。

「夏卡爾」個案聘請豪宅團隊-陳明偉建築師、施仁人景觀大師、洪仲誼公設設計師，以七期豪宅DNA打造台中車站特區第一豪宅。

在2500坪基地上，以黃金比例打造穹頂新古典建築，最撼動人心的是正立面面寬近100米，並且大器退縮200坪做為開放式花園，其歐洲原汁原味的生活風情，更是區域前所未見。

建築外觀為新古典語彙，崗石基座，一樓挑高6米6，科林式列柱，每一個向上的線條，都是對城市美好的追求。

外有東區唯一的350米香榭大道，宛如一條護城綠河，內有500坪中庭花園，以英式園林造景手法，鋪陳150棵樹木、水流、植物、涼亭、雕塑藝品，讓風光水綠美穿透生活空間。

基地大，公設也相當豐富，包括交誼閱覽室、健身房、兒童遊戲空間和泳池設備等，讓建築多了份快樂歸屬。

為了協助年輕人成家，「夏卡爾」個案主推月付1萬8千元起，住大3房、4房產品，首購族無需再換屋，幸福住好宅。

「美好莊園」個案從開案以來，以「美好年代」定位車站特區的嶄新生活品味與生活。一二期的完成，與車站特區的環境與建設的到位，重新定位東區生活的氣度與氣質。

就地段來看，車站特區隨著鐵路高架化成功後，更新帶動區域整合及再生，邁入美好年代。

今年繼續加碼推動「大車站計畫」，建設轉運中心、立體停車場以及空橋系統，讓車站腹地向外延伸。

其串聯干城、台糖園區、中區及東南區等，創造兼具交通便利、觀光、商業，及藝術人文進駐，朝更具國際化、現代化地標商圈發展。

「夏卡爾」個案位居水岸第一排，透過旱溪康橋整治計劃成功，擁有自行車、輕艇、釣魚、野餐…等美式休閒生活。

近鄰東光園道，未來的綠空鐵道，享受「台中之心，城中城翡翠環線」計畫的都市活動。

此外，22.2公頃的台糖湖濱生態園區將成為優於秋紅谷的新休閒人文空間，目前已開始招商計劃，帶動自然與藝文的生活發展，更會創造人潮與商機。

(中國時報)