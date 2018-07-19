磐鈺雕塑展 傳達人性溫度

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

在台中藝博會開展同時，「磐鈺建設」特別和韓國畫廊Gallery Woo共同主辦，推出韓國新銳藝術家尹吉賢《石知己》雕塑特展，以饗市民。

展覽位於台中公益路的「磐鈺雲華」接待會館，展期自7/14（六）至8/19（日）。現場將可搶先直擊尹吉賢2018年最新作品。

尹吉賢擅長撿拾山海邊的天然石頭，創造出獨一無二的角色表情。近來升格為新手父親的尹吉賢說：「我的時間過得過於奢侈。」他把人生況境和他的心情轉折寄託在石頭上，每天每天更熟悉彼此，建立起知己般的情誼。

尹吉賢想像新奇，最新作品創造一隻住在月球上的兔子，擬人著裝穿大鞋子，環遊人間。

他的創作主題關切韓國社會結構與小人物的平凡生活，借助廚房鐵料銅器用具刻畫出等待幸福的男人、騎著摩托車上下班奮力捍衛飯碗的男人。

這些作品結合各種餐具等，代表韓國深遠飲食文化及一日三餐的尋常餐具，成為尹吉賢表達人性溫度的素材媒介。

如Rain作品中，她認為，男人和雨是最佳的搭配，讓人聯想到寂寞、孤獨和眼淚。他說，過去他經濟狀況不好，對愛情也很笨拙，至今身為一位丈夫和父親，仍深感不足。撐著雨傘的男人，每一滴雨變成寂寞，對現在的他來說，還是有一種無法言語的苦悶，但是他仍舊會繼續向前。

人們忽略棄之的物件，在藝術家巧思中重生，再生的不只是物件，還有靈魂。不少人從尹吉賢作品中找到共鳴，遇見專屬自己的石頭知己。

(中國時報)