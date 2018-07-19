貨櫃屋餐廳 逢甲打卡新亮點

TinHouse 樂庭地中海風情餐廳，處處都是美景，已成為逢甲商圈最美的打卡亮點。圖／黃繡鳳

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中國時報
文／

台中市建築冠全台，連餐廳風格也多變化。如TinHouse 樂庭地中海風情餐廳，亮眼的藍白色系貨櫃屋造型，已成為逢甲商圈最美的打卡亮點。

TinHouse餐廳由榮獲11座國內外知名大獎的設計師紀宜成操刀設計。挑高的室內空間，由光與綠的自然元素，在繁忙的都市中交織出時尚又放鬆的用餐空間。

「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」建築結構以鋼筋混凝土及鋼骨結構，建築外飾取貨櫃表面皮層，以堆疊、層退讓建築與環境、結合成時尚貨櫃景觀建築。

而飛耀而出的玻璃方盒量體，在上方用餐也是一種凌空飛越的感受。夜間有如發光的玻璃盒子，對著逢甲商圈閃耀光芒。

這棟藍白相間的地中海建築，新設的白色格柵完美融合中庭花園，緊鄰人行流動的透明梯間，在夜裡呈現一場光影演繹場域。

中庭花園分成兩區的餐飲空間波浪造型牆板內藏LED電腦燈具，夜間有如極光，飄在大海上。

二樓鵝蛋型吧檯，鏡面反射空間，無限放大視覺效果。酒瓶整齊排列於牆上，搭配變色LED燈光秀，更是夢幻。

三樓是原木風格空間，專屬讀書會、品酒會生日趴。還有景觀露臺，和螢光鞦韆，為拍照打卡好場域。在深淺藍色花瓣型座椅上，卡拉拉白義大利磁磚，搭配安格拉珍珠石材桌板，讓餐桌上美食更顯得高雅時尚。「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」美得不只是用餐空間，每道菜色更像是精緻繽紛的藝術品般。

主廚特別重視食物呈現的美感，大量使用有機的食用花妝點擺盤，客人忍不住拿起手機拍照。

在菜色研發上，盡是展現主廚無限創意，根據當令食材，推出創新菜色，才能吸引老饕味蕾。

(中國時報)

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