台中豪宅國際化 出自建築巨擘之手

2018年07月19日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

據最新實價登錄資料顯示，台中最高單價前七名的豪宅社區，皆出自於國際建築大師之手，正式邁向「國際化建築時代」。

據104實價網統計資料指出，台中單戶最高單價前十大豪宅排名，最大贏家為大陸「寶格」，分佔第1、3、4名，寶輝「秋紅谷」、「一品花園」分佔第2、6、7名，富邦「天空樹」獨占第5名，由鉅「大恆」分居8、9、10名。

而社區平均單價前十大豪宅排名則依序是大陸「寶格」、由鉅「大恆」、富邦「天空樹」、「寶輝秋紅谷」、「龍寶謙臻邸」、「寶輝一品花園」、「聯聚泰和」、「聯聚保和」、「台中帝寶」以及「國泰璞匯」。

住商不動產七期南屯店協理張峰碩表示，由最新出爐的豪宅排名觀察分析，個案設計擁有高度辨識優勢的國際豪宅建築，已成為台中高價市場的交投主流。

像是新豪宅王大陸「寶格」，則是邀請義大利全才設計團隊Antonio Citterio Patricia Viel and Partners為「寶格」室內外打造融合時尚與經典的地標式建築。

而社區平均單價每坪59.7萬元，位居台中豪宅社區第三名的富邦「天空樹」，也請來日籍普立茲獎建築大師伊東豊雄操刀設計。

基地共約2755坪，建蔽率僅17%，社區規劃有逾兩千坪的私人花園，包含一個四百坪生態水池以及三百多棵大樹。

「天空樹」全棟共39層樓高，外觀設計結合石材與玻璃帷幕，建築體以「下窄上寬」呈現，猶如仿生大樹向上展現生命力。

結構內置入有394組雙制震阻尼系統，達七級高耐震，兼具獨特性、唯一性、安全性的設計特色。

另外，在台中豪宅社區中排名第四，社區平均單價為58.2萬元的「寶輝秋紅谷」，則為曾興建MGM集團大樓、達拉斯博物館的美國高層建築權威Johnson Fain，與設計半島酒店的LDA燈光設計團隊合作聯手打造的豪宅巨擘。

張峰碩說，台中豪宅市場在大陸、富邦、寶輝的國際建築風潮領頭下，正式邁向「國際化建築時代」。

接下來，隨著忠泰「老佛爺」、璞真「勤美之森」等國際建築大案陸續進場，台中國際建築的豪宅戰火，也從七期、西區國美館特區延燒至草悟道、科博館一帶，競爭相當激烈。

(中國時報)