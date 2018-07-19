找出城市強項 接軌新未來

2018年07月19日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

怎麼提升彰化縣成為宜居的城市？又該如何形成公共策略解決公共問題？都是縣民最切身感受與關心的議題，彰化縣議會舉辦地方治理論壇，第4場聚焦「城市治理 接軌新未來」，邀集學者專家和議員們深度探討，讓彰化和國際接軌，迎向嶄新的未來，掀起熱絡迴響。

彰化縣議會在議長謝典霖擘畫下，率全國之先創辦地方治理論壇，搭起多元交流的平台，激盪創意火花，帶動各縣市議會跟進。議會祕書長史仁智指出，論壇讓人們看到彰化縣議會和議員問政的用心，更帶動地方參與，一起關心公共事務，納入學者專家的意見，突破行政思考的侷限，一起創造更幸福的彰化。

培養志工 調整社區經費

國立高雄大學法學院院長廖義銘指出，高雄市都會中心人潮沒落，商機淺，連大馬路旁的房子也賣不出去、租不出去，地方治理首要之務是重視老百姓重視的事情。

議員尤瑞春指出，交通建設讓和美鎮民不斷增加，但公園綠地和停車空間嚴重不足；社區關懷據點是長輩們最愛駐足，縣府應培養更多志工，投入經費，關懷據點運作也要有法源依據，不該隨理事長改選人事變動，社區申請經費程序繁雜，也應調整。

國立中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡指出，成功的地方治理，要增加就業和促進繁榮，政策的形成得由下而上，政策怎麼融入地方，得到期許是非常重要的，關鍵還在打造溝通平台。

議員林世賢強調，城市需要有永續發展的概念，阻礙彰化市發展是鐵路切成兩個彰化，台化形成咽喉，東邊有八卦山，還有交流道特定區的限制，百年大計在創造台化商業發展，增取闢建彰北交流道，創造大型都會森林公園。

合理規畫 推動永續發展

國立屏東大學文化創意產業系教授葉晉嘉指出，能帶來幸福感城市，應是綠意盎然、有動物園、生態豐富，宜居的城市不在人口多寡，彰化縣永遠不用去和台北比，找出自己強項，端出特色，就能培養縣民的驕傲感。

彰化縣建設處長劉玉平指出，什麼樣規模才是理想城市的樣態，沒有標準答案，彰化市人口密度高，對商家而言，是最好做生意的地方；台化轉型的課題很多，企業有社會責任，政府也要尊重所有權，彰化市發展的關鍵在交流道特定區，東區是建成區，能扭動空間不大，彰化縣違章工廠多，但是違章和土壤汙染不必然畫等號，汙染主要在灌排系統失當，怎麼透過合理的規畫手段來永續發展，是當前最迫切的課題。

(中國時報)