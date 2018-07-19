貼近百姓 找回在地認同

2018年07月19日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會地方治理論壇「城市治理、接軌新未來」，專家學者與官員強調，不論是施政的縣府機關或監督的民意機關，重視人民在乎的那些小事，增加在地人民對身為縣民的認同感，才是真正成功的地方治理。

高雄大學法學院院長廖義銘表示，他與妻子很喜歡到中部來玩，尤其是在彰化，看到、吃到與感受到的，都比較貼近年輕時、小時候所感受到的台灣氛圍；他認為好的地方治理，應該重視老百姓重視的小事情，如公務人員的笑容、態度，公部門在人民心中呈現的形象、觀感。

屏東大學文化創意產業系教授葉晉嘉具有都市計畫背景，以柔性觀點提醒彰化縣民思考心中理想的生活藍圖；人人都想要便捷的生活、更多的就業機會，卻都不希望有煙囪排碳影響健康。有些人認為高樓大廈、高架鐵路，才是現代化城市進步象徵，生活在其中能帶來榮譽感；滿滿的人潮能帶來商機，但也造成擁擠與生活壓力。

他說，聯合國列出全球創意城市，幾乎都是人口不到100萬人的中小型城市，不論是打出宜居、永續或創意城市等口號，打造一個具有遠見、能為人民帶來幸福感的城市，不必與規模更大的城市競爭，反而應由多數居民自行決定、思考。

彰化縣建設處長劉玉平表示，城市治理發展沒有標準答案，自己定居彰化20年，心中仍認定屏東才是故鄉，他分享個人觀察，一個都市是否成長，24小時營業的商店是指標，而規模達5萬人口的城市就能自然順暢運作。

劉玉平說，彰化市鐵路高架化定案，未來重大的交通建設完工後，將有大幅的都市更新、進而啟動城市轉變；很多人以為未來彰化市發展關鍵在東區，他個人反而更重視彰化交流道特定區的解編、再發展，才是首要任務，能促進彰化市更合理的發展。

(中國時報)