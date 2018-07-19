長榮航空連3年 獲頒五星級

長榮航空獲SKYTRAX評選為5星級航空公司、全球最佳10大最佳航空第5名，在全球最佳機場服務拿下第1。（長榮航空提供）

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中國時報
／台北報導

全球知名的航空服務調查機構SKYTRAX17日舉行「2018年全球航空公司大獎」頒獎，長榮航空連續3年獲評為5星級航空公司，不只另外拿下「全球最佳機場服務」第1名，「全球10大最佳航空公司」名次也從去年的第6名上升至第5名。長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝旅客們的支持，長榮會繼續在每個環節都達到最佳水準。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以乘客滿意度為依據進行服務調查，在航空、旅遊業界具有公信力，受到認同和重視，也是旅客搭機的參考指標。今年的評比期間為2017年8月至今年5月，透過網路、電訪與問卷等方式，針對335家航空公司及機場進行調查，受訪旅客涵蓋100多個國家、超過2000萬名，評鑑各家航空公司從機場到機艙的49項服務項目。

列全球10大 晉升第5名

評鑑結果，長榮航空拿下全球10大最佳航空公司第5名、全球最佳機場服務第1名、亞洲最佳航空服務人員第2名、全球最佳機艙清潔航空第2名、亞洲最佳航空第3名。其他入選前10名的獎項，還包括全球最佳空服人員、全球最佳商務艙航空、最佳商務艙服務用品、全球最佳豪華經濟艙航空、最佳豪華經濟艙餐飲、全球最佳經濟艙航空、最佳經濟艙座椅、最佳經濟艙餐飲等。

長榮航空總經理孫嘉明率隊前往英國領獎。他指出，長榮航空連續3年獲得五星級的評價，除感謝全球旅客的肯定，也非常感謝每位員工在各自崗位上的努力付出，長榮將秉持提供最佳服務的精神、不斷提升服務品質，期望每位旅客搭乘長榮航空的航班時，都能感受到最美好的飛行體驗。

機場服務奪冠 持續精進

孫嘉明說，長榮航空持續精進整體的服務品質，不斷檢視、更新軟硬體設備及服務方式，從機場報到櫃台至機上服務，每個細小環節都要求達到最佳水準。

(中國時報)

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