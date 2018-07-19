綠徵召唐儀靜 參選南市議員

2018年07月19日 04:10 中國時報 洪榮志 、 林偉信 ／綜合報導 ／綜合報導

罕見！爭取民進黨台南市第6選區議員提名的前台南市議員唐儀靜，提名過程一波三折。原本已通過初選的她，因先前的車禍官司被法院交付保護管束，差點取消資格，經檢察官向法院聲請免除執行於月初獲准後，18日獲得黨主席蔡英文提案通過徵召，正式取得提名資格。

法界人士指出，宣告緩刑與判決有同等效力，除非執行檢察官發現有特別情況，可聲請免除保安處分繼續執行，這是檢察官的權力，但要符合必要性，實務上極為少見，而法院幾乎會裁准。

唐儀靜昨聲明表示，中執會通過黨主席蔡英文提案的安南區市議員提名徵召案，現場無人反對，她感謝民進黨的支持與栽培，未來必不負所望，力拚民進黨安南區第4席議員。

據查，唐儀靜係於2011年4月間，開車行經台南市北區長榮路5段附近時，因不當超車與石姓女子的機車擦撞，導致對方2周後傷重不治。一審依過失致死罪判刑8個月；二審則因考量雙方和解，宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

原本唐儀靜的緩刑截止日期應為2019年9月，意即目前還在保護管束期間，但她仍參與並通過民進黨台南市議員第六選區初選。不料，今年5月間，民進黨中執會公布該區議員提名名單時，唐儀靜並不在列；當時即傳出唐未獲提名的主因，係因車禍案仍在保護管束期間。

事後，唐除了向黨中央力爭之外，也透過檢方向台南地院聲請免除保安處分繼續執行，但是因管轄錯誤，後改向台南高分院聲請，法官依保安處分執行法的規定，認唐執行保護管束已達1年以上，且期間均能依觀護人指定日期報到及報告，態度良好；考量已與被害人家屬和解，素行良好，應無繼續執行保護管束的必要。

(中國時報)