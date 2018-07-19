10大島主徵選 美女教練上榜

潛水教練陳瑋萱，獲選為小琉球島主。（觀光局提供）

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中國時報
／台北報導

交通部觀光局舉辦「show your island島主徵選」，挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，18日公布10島主名單，包括銀髮族、工程師等，其中小琉球島主陳瑋萱，是琵琶國樂手也是自由潛水教練，相當有特色。

吉貝島主古競祥是雪霸國家公園解說志工，也是351位報名者中最年長者，2017年以70歲的年齡成為台灣最高齡的226超級鐵人分齡冠軍，扭轉大眾對銀髮族的刻板印象；龜山島島主林光賢是旅遊業者也是搶孤高手，登島697次，將把龜山島的一草一木介紹給全世界。

北竿島主林金樟為上市櫃公司工程師，將透過計畫跳遍北竿每一個角落。漁翁島島主則是學生林渝璇，她希望用音樂跟影像，以年輕人的角度將島嶼之美散播到國際。同樣也是學生的郭玥均，是綠島島主，更是跆拳道高手及數學系高材生，堪稱年輕自由行世代最佳代表。

小琉球島主陳瑋萱，長相亮眼，因喜歡大海，從台北搬到小琉球，除推廣美景美食，更宣揚節能減碳保護海洋生態。蘭嶼島主黃愷晴是香港旅遊記者，愛挑戰新事物、愛地球愛環保，未來要讓更多香港人愛上台灣。

東莒島主張予柔則是國小實習老師，與島上居民合作製作富有當地人文特色的創意短片，挑戰500元暢遊小島，還從事凈灘活動。小金門島主張芷瑜是上班族，將透過吉他歌曲創作、拍攝有溫度的影片，並手繪當地美食，分享獨特的海洋穿搭法。

七美島主蘇貝晴則是最年輕的島主，平時喜歡電玩，希望將第一次踏上島嶼的感動透過直播與網友分享，傳達台灣海灣之美。未來島主們將以周薪35K，每日以圖文及影音方式進行島嶼行銷推廣，增加台灣離島能見度。

(中國時報)

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