律師出招 盼凶刀送陸鑑定

2018年07月19日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

27年前汐止吳銘漢夫妻命案，吳家律師主張凶手並非只有遭判死槍決的王文孝，對獲判無罪定讞的蘇建和及王男等人提起民事求償，為釐清真相，高院去年決定啟封凶刀，但因刑事局等單位不願鑑定，吳家律師昨出庭建議法官依兩岸司法互助管道，請求大陸公安部協助鑑定。

法界指出，民事訴訟採用「使用者付費原則」，當事人聲請將證物送交台灣以外的專業鑑定單位鑑識，須自行墊付款項，等到確定判決後由敗訴一方支付費用，但需兩造當事人都同意且有必要性，故此提議法官裁准機會不高。

吳家共對王文孝、莊林勳、劉秉郎和蘇建和等11人求償1054萬多元，王文孝的母親唐廖秀須賠償吳家共831萬多元，獲判無罪確定的蘇建和等人免賠，吳家不服提上訴，並聲請調查命案關鍵證物、保管在士檢贓證物庫中凶刀。

雖然高院決定啟封凶刀，但刑事局、法醫研究所及台大醫學院都依不受理民事案件或無實務經驗，並非專職鑑定項目為由，婉拒高院請託，吳家委任律師只好出招，提議乾脆送大陸公安單位鑑定。

吳家律師主張，依刑事局回覆法院的內容，本件菜刀的跡證還是可鑑定，不願鑑定的原因可能是費用的問題，盼法官在考慮國外、兩岸互助外，吳家是否能付費請刑事局鑑定。庭末，法官諭知將去函刑事局是否接受自費鑑定。

(中國時報)