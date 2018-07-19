本世紀最久月全食 28日露臉

每15或17年會發生一次的「火星大衝」，2003年時吸引民眾徹夜排隊觀賞，今年又再度登場，將在本月27日下午達到「衝」的位置，也就是火星距離地球最近的位置。圖為17日凌晨拍攝到的火星。（台北市立天文館提供，吳昆臻攝）

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中國時報
／台北報導

罕見天象7月底登場！每15或17年會發生一次的「火星大衝」，2003年時吸引大批民眾徹夜排隊觀賞，今年又再度登場，下一次要等到2035年，且本月27日下午達到「衝」的位置後，28日凌晨台灣又可見「月沒帶食」，且此次月全食將是本世紀持續時間最久、全程將近4小時的月全食，堪稱「一生難得見一次」的天文奇景。

一生難得一見奇景

「衝」是天體位置的天文名詞，所謂火星衝，就是指太陽、地球、火星排成一直線，而如果火星距離地球最近，則是火星大衝。台北市立天文館助理研究員李瑾表示，火星衝約每隔2年2個月就會發生一次，15或17年則會有一次大衝；以今年來說，這次火星大衝是2003年之後，距離地球最近、看起來最大最亮的一次，比平時大了4倍，下一次要等到2035年。

這次火星會在27日下午1時13分達到「衝」的位置，因火星走的速度不快，接下來2周都可以觀賞到火星衝的天文奇景；另外，約在28日凌晨3時30分，還會發生今年第二場月全食時，用肉眼即可觀測到火星、月亮相距不到10度的景象。李瑾說，同一地點要同時觀測到火星大衝和月全食，「機率非常低」，可謂一生難得看到一次。

此外，因此次適逢最小滿月，也就是月球離地球較遠，所以通過地球影子的時間也比較長，將成為本世紀持續時間最久、全程將近4小時的月食。只不過，台灣地區雖可以看到月亮慢慢被遮住、全食的景象，但當要離開地球影子時，由於已經日出，無法看到最後恢復的樣子，也就是「月沒帶食」。

快閃活動邀您賞景

天文館也表示，為了讓民眾能夠一同觀測難得的天文景象，27日晚間7時至9時將在國父紀念館西側廣場舉辦「天文快閃：火星衝」活動，把大型天文望遠鏡搬到現場，讓民眾一窺火星面貌；28日凌晨也會與世界各地天文單位合作，全程網路直播本世紀最長月食。

(中國時報)

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