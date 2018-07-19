貢寮海祭 辣妹配塗鴉放閃

2018年07月19日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

音樂、沙灘、比基尼，北台灣最大音樂盛事「新北市貢寮國際海洋音樂祭」，7月27日起連3天熱力展開，新北市府觀光旅遊局找來5位身材火辣的美胸直播主強力代言，一出場就讓記者會氣氛衝到最高點，藝術大師李明道等插畫藝術家應邀繪製酷炫的夜光塗鴉藝術，要讓樂迷們感受「海祭18樂」的全新視覺與聽覺體驗。

閃閃電光樂團超炫

觀旅局專門委員陳靜芳說，音樂是海祭最大賣點，豐富多樣化的時尚裝置藝術更能提昇音樂的質感，今年觀旅局特地邀請曾替陳昇、伍佰、阿妹、五月天等知名藝人設計唱片包裝的大師李明道（Akibo），以及港日等國際藝術家Wok22、Graphic Airlines等人，以「海洋、音樂、夢想」為主題，共同打造「海祭18樂裝置藝術」，要讓樂迷們體驗視覺與聽覺的全新震撼。

陳靜芳指出，裝置藝術中最有看頭的，當屬李明道設計的「閃閃電光樂團（SIAM SIAM ROBOT）」，9座重達1噸半機器人家族本身就是一個樂團，結合科技與音樂的聲光表演，與海祭的音樂意象完全融合，樂迷們不僅可以聆賞獨立樂團的好音樂，也可以跟機器人樂團近距離接觸，感受閃亮亮又轟隆隆的聲光魅力，到了夜晚漫步在沙灘上，身旁一幅幅散發七彩柔美光芒的螢光畫作，更是沙灘上最酷炫的亮點。

票選人氣樂團獎

為了鼓勵更多優質獨立樂團創作音樂，新北市府今年與中國信託文教基金會合作，舉辦「中國信託人氣樂團獎」票選活動，即日起到7月28日晚間9時20分止，樂迷們到海祭活動官網投票給心目中的人氣樂團，不僅可以幫助第一名人氣樂團獲得10場演出機會，樂迷則有機會抽到麗星郵輪雙人遊、掃地機器人及任天堂Nintendo Switch遊戲機組等大獎。

(中國時報)