建置社會安全網 桃敬陪末座

社會安全網含括社會福利服務中心、社會救助、保護服務、兒少高風險家庭服務、社工等10項體系，遭國民黨團質疑桃園市在6都敬陪末座，需加把勁。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

台灣近年來不斷發生隨機殺人及重大殺人分屍、家庭暴力或兒虐致死及殺子自殺等事件，治安亮起紅燈，中央各單位建構一張綿密的社會安全網，不過桃園市在相關體系中，成績並不理想，服務中心總數為21個，僅贏過台南，老人社區關懷據點196個，也是六都第5。

市議員范綱祥說，根據衛福部社會及家庭署資料，六都裡「兒童及少年福利服務中心」以台北最多有8間，新北、台中、高雄、台南各有3間，桃園敬陪末座，只有1間。

地點偏遠 社工流動率高

目前的「兒童少年福利服務中心」位於平鎮區延平路，未來「北區兒童少年福利服務中心」則預定在八德區建德路廣興一路交叉口、建德公園旁，今年5月決標，3年後完工，范綱祥說，北區中心在地理位置上距離桃園區比較近，但距離桃園火車站有7公里，後站的人要過去很勉強，對兒童及青少年有點遠。

另外，社會局很多業務需社工服務，但社工流動性很大，平均1年流動率約在14％，議員指出，中央補助由40％調降20％，不但增加財政負擔，而且還嚴重排擠其他市政預算，還有因應社會安全網推動後，整體業務量大增，需行政及幕僚人力的支援，相關設施設備及業務費也沒有補助。

觸角延伸 社會局添人力

社會局表示，因應社會安全網計畫，家庭服務中心依中央政策，增加關懷服務對象，將輔導及預防觸角延伸至社區，未來3年內預計增加131人，其中社會局3年內增加103人、衛生局新增21人、警察局新增7人。

(中國時報)

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