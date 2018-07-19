鹿港員林治水 將建滯洪池

彰化縣政府18日會勘0702淹水災情慘重的員林市，現場政治人物齊聚獻策，暫時不分藍綠。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

7月2日豪雨狂炸鹿港漫成水都、員林也淹大水，18日彰化縣長魏明谷邀集經濟部、內政部等前往會勘，指出鹿港公會堂、老街為局部低窪，無法即時排水，將藉由新增分流箱涵、強化抽排能量、闢建滯洪池，員林龍燈公園也要增闢滯洪池，打造城市的「海綿」，以解決水患。

魏明谷表示，鹿港國家歷史風景區一直在推動，現在也要將治水列為第一優先，2日到鹿港勘查時，水淹及腰，感同身受鄉親的痛苦，淹水問題攸關生命財產安全，沉痾已久的老議題，決心徹底解決。

藍綠政治人物支持

員林市區也大淹水，關鍵在下游排水回堵，昨天會勘時，藍、綠政治人物齊聚尋對策，現場決議靜修路的南北側溝及莒光路雨水下水道易淹水區段，縣府要在9月底前提交營建署設計發包；至於龍燈公園將增設滯洪池案，縣府在10月底規畫完成並召開說明會。

針對鹿港淹水，副縣長林明裕指出，初步解決方式包括抽水站、分流箱涵、滯洪池等，將納入前瞻基礎建設經費，希望不分藍綠都能支持。鹿港鎮長黃振彥建議在洛津國小、文開國小附近，找塊公有地闢建大型滯洪池；立委陳素月指出，期望3方案同時並進，有效解決淹水問題。

抽水站、箱涵齊下

營建署長吳欣修表示，營建署將協助縣府完成治水規畫，經費上也將在前瞻基礎建設上儘量調整預算，盡速進行。水利署副署長曹華平指出，相信多管齊下，可改善鹿港、員林低窪地區淹水問題。從附近國小操場、公園等地開闢滯洪池，搭配都市景觀和環境營造，水利署配合營建署全力支持，並研究如何增強舊鹿港溪的排水能量。

(中國時報)

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